Junín: adulta mayor fue a vacunarse con carné de sanidad de 1954

Josefina Zanabria, de 93 años, acudió a inmunizarse contra la COVID-19 en el Hospital Ramiro Prialé de EsSalud, ubicado en Huancayo, Junín. Sin embargo, la nonagenaria se acercó con su carné de sanidad de 1954, ya que aún no cuenta con Documento Nacional de Identidad .

Su sobrina contó que tuvieron que recorrer varios vacunatorios porque en muchos de ellos no la quisieron recibir al no tener DNI. “Es como si no existiera para el Estado peruano”, afirmó.

Ello, a pesar de que el Ministerio de Salud (Minsa) estableció que las personas sin este documento también deben ser inoculadas.

Según la página de preguntas frecuentas sobre el proceso de vacunación nacional, la familia de los adultos mayores sin DNI pueden ingresar sus datos en el aplicativo Registro de personas sin DNI o indocumentadas del Reniec para gestionarlo.

Tras la difusión del caso, la entidad señaló que ya se contactaron con la familia de la nonagenaria y esta obtendrá su documento pronto.

Por su parte, el médico Julio Azaña, director del Policlínico Huancayo, dispuso que la mujer sea atendida en el hospital Prialé; sin embargo, como no estaba en el padrón, solicitó presencia policial para que se tenga constancia del proceso de vacunación de la adulta mayor.

Vacunación de personas de 60 a 69 años

El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Minsa, Bernardo Ostos, informó que la inmunización de personas de 60 a 69 años se desarrollará en dos etapas, tal como está planeado en el actual Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19.

El funcionario explicó que este viernes 21 de mayo se iniciará con el primer grupo de 65 años a más.

Luego de nueve días se terminará con la aplicación de la primera dosis para esta población, por lo que se procederá a la inoculación del grupo etario de de 60 a 64 años desde el 31 de mayo.