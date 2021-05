Juan Villena: Uso de la ivermectina podría generar un exceso de confianza

El médico infectólogo Juan Villena señaló que el uso de la ivermectina en la población puede generar una falsa confianza de que están protegidos contra el coronavirus. El especialista aseguró que los ciudadanos que utilizan este medicamento suelen descuidar las medidas de bioseguridad, lo que podría significar un contagio alto de la COVID-19.

“Es un medicamento que genera un exceso de confianza, porque las personas piensan que no les va a ser daño. Si bien no tiene efectos colaterales al organismo, ya que es antiparasitario, recordemos que la OMS mencionó que no es para un tratamiento de la enfermedad”, indicó en ATV.

Asimismo, reiteró que la ciudadanía debe seguir lavándose las manos, usando mascarilla y no considerar que ya están inmunizados al usar ciertos productos caseros. “Dar un medicamento de manera preventiva y que nos da la seguridad que nos está haciendo bien es peligroso”, dijo.

Por último, mencionó que la ciudadanía que ya se encuentra vacunada con ambas dosis aún debe continuar con las medidas, ya que aún existen muchas personas que no han accedido a una dosis. Hasta la fecha, van más de 1 885 000 peruanos inmunizados contra esta enfermedad.

Antonio Quispe: La ivermectina “es una de las cosas que más daño hace”

El especialista, en una entrevista con Latina, manifestó que no se ha demostrado en estudios científicos la eficacia del fármaco contra la enfermedad, lo que hace que la población se sienta, erróneamente, protegida y descuide los protocolos sanitarios.

“Por eso con esta ivermectina, te meten el cuentazo chino de que tomando dos frascos te proteges por dos semanas; es una de las cosas que más daño hace. Ya sabemos que este medicamento, si bien el año pasado no se sabía nada y se postulaba de que podría funcionar, ya se hicieron las investigaciones y no sirve ni como profilaxis ni como terapia”, enfatizó Quispe.