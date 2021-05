Vacunados deben cuidarse: dosis no evitan contagios

Las más de 815.000 personas que ya han recibido la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 no deben relajar las medidas de bioseguridad conocidas durante la pandemia: el distanciamiento físico, lavado de manos, uso de mascarilla, evitar lugares cerrados y promover la ventilación. “Hay que entender que la vacuna reduce el riesgo de desarrollar la enfermedad, formas severas y la muerte, pero no previene el contagio”, ratifica el experto en inmunología y virología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Juan More.

En medio del avance del proceso nacional de vacunación, con el 3% de la población objetivo inmunizada, el especialista subraya que no basta con recibir una sola dosis y que, incluso, al recibir la segunda, debe transcurrir un promedio de dos semanas para alcanzar la mayor protección. “Para lograr la eficacia o efectividad, se necesita recibir ambas dosis. Hay que completar el protocolo y esperar un tiempo”.

No obstante, aunque la persona haya recibido las dos dosis necesarias en el caso de Pfizer o Sinopharm, debe mantener los cuidados, ya que el Perú aún se encuentra en la fase inicial de vacunación. “El porcentaje de personas vacunadas es bastante limitado. Tal vez cuando tengamos una mayor cobertura, pueda cambiar el manejo. Pero, por ahora, hay que mantener las medidas porque hay la posibilidad de que el individuo vacunado se contagie y, de esa forma, transmita el virus a uno no vacunado, quien sí puede desarrollar una forma severa y, eventualmente, morir”, señaló.

A esto se suma que ninguna vacuna tiene una eficacia o efectividad del 100%. Así, explica More, en aquellas personas que reciban las dos dosis de Pfizer (95% de eficacia) y esperen dos semanas, tendrán una reducción del 95% en el riesgo de desarrollar la enfermedad grave o muerte. No obstante queda un 5% que si bien no es un porcentaje mayor, aún existe una posibilidad de que se pueda presentar cuadros graves.

En esa línea, el también docente de la UNMSM señala que aún no se pueden flexibilizar las medidas ni se puede pretender volver a la normalidad. “Estamos lejos de otras realidades. Necesitamos datos locales”.

Clave

Según Unicef, aún se investiga si un vacunado transmite el virus aunque no tenga síntomas. “Se deben seguir respetando las medidas”. “Si bien hay estudios que dicen que la vacuna reduciría la transmisión, no previene el contagio”, dice More.

