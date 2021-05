Óscar Ugarte: “Dejaremos listo el padrón de todos los adultos que serán vacunados”

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, señala que la vacunación en el país va a buen ritmo debido a la disponibilidad de dosis. Y cree que en un mes se anunciará la programación de todo el año, según edades. Además, que al menos un lote de Gamaleya llegará en este primer semestre.

El Gobierno dice que la vacunación ha avanzado más rápido de lo esperado. Al paso que vamos, ¿se podría asegurar que para el 28 de julio al menos una parte del grupo de 50 años ya estaría inmunizado?

Sí, nuestro cálculo es que al ritmo que vamos debemos culminar con todos los adultos mayores, es decir, de 60 para arriba, a fines de junio y podríamos entrar a julio iniciando con los de 50 años a más (...). Y vamos a anunciar en su momento ya el programa de todos hasta fin de año.

Es decir, ¿el plan que ustedes tienen detallado con todas las vacunas que se recibirán en el 2021 lo presentarán antes de dejar el Gobierno?

Sí, claro. Además, con el padrón donde ya están incorporados todos, de tal manera que cualquiera pueda entrar al aplicativo y encontrar más o menos en qué mes le tocará la vacuna y en dónde le tocará.

Estará todo calculado, entonces.

Con cargo a que luego se pueda ajustar, pero digamos que esa programación ya permite decir: “Alguien tiene 30 y tantos años. Le va a tocar en tal mes o quincena”. Pero además va a salir dónde le toca (inmunizarse) como referencia.

Cambiando de tema, el viernes toca la segunda dosis a los mayores de 70 y 80 años. ¿Se ha previsto que no se generen aglomeraciones como hace unas semanas, cuando se juntaron varias personas que fueron postergadas? Incluso algunas se quedaron sin vacunas ese día.

Sí, es por eso que no vamos a empezar con 60 a más, sino con 65 a más. Estamos cortando la franja de 60 justamente para evitar estas aglomeraciones porque, aunque se les indica tal día y hora, la gente va el primer día a las 6:00 de la mañana. Ya es un problema cultural que no lo podemos manejar (...). No tienen por qué adelantarse. Van corriendo pensando que ya no habrá vacunas y sí hay suficientes.

El lunes se adelantó que mañana (hoy miércoles) se iniciaría la inmunización de tres grupos con comorbilidades como enfermedades mentales severas, raras y huérfanas, así como de personas trasplantadas, pero aún no se sabe qué debe hacer cada paciente ni cuáles son las enfermedades exactas. ¿Cuándo se sabrá esta información?

(La vacunación) es a partir del viernes. En estos días vamos a informar justamente para que se sepa porque son situaciones diferentes. Por decir, algunas enfermedades raras, que son neurológicas, producen imposibilidad para caminar. A ellos van a tener que vacunarlos en sus domicilios, mientras que con personas trasplantadas basta un certificado médico que diga que han sido trasplantadas en tal fecha y con eso van al centro de vacunación y la vacunan.

Entonces, en estos días se conocerá el resto de enfermedades.

Sí, porque vamos a publicar los protocolos.

¿Eso cuándo será exactamente?

Probablemente mañana (hoy miércoles).

Regresando al plan detallado que piensan dejarle al siguiente Gobierno, ¿este incluye dividir en grupos también a los de 50, 40, 30, y 20?

A todos, hasta a los de 18 años. Por lo general porque es la mejor forma de evitar aglomeraciones, pero digamos que lo que puede suceder (también es) de acuerdo a cómo vamos avanzando, por eso no lo estamos lanzando ahorita. Probablemente, el plan nacional hasta fin de año sea (anunciado) en un mes. Tenemos que precisar la llegada de las vacunas que (arribarán) en el segundo semestre porque tenemos información de algunas de ellas, pero de otras aún no, entonces necesitamos de eso para estimar las poblaciones que se cubrirán cada mes.

Si bien en algunas zonas ha iniciado la vacunación de mayores de 60, en otras, como Mollendo, en Arequipa, recién se comienza con los mayores de 80. ¿Por qué tanta diferencia?

En el caso de Arequipa ha sido un problema de organización porque en otros casos están avanzando más rápido. Por ejemplo, una ciudad equivalente como Trujillo ya está vacunando a los de 70, pero eso depende de cada región. Puede suceder que en el caso de Arequipa (provincia) haya una población de 80 a más numerosa, como Lima o Trujillo, pero cuando uno va a las zonas más apartadas esta es pequeña y en un día o dos ya los vacunaron a todos.

Respecto a la llegada de un millón de dosis de Sinopharm, ¿está confirmado?

Así es. Está confirmado. Esperamos (que llegue) la próxima semana.

¿Estas dosis, así como las de AstraZeneca, serían exclusivamente para regiones que no disponen de cadenas de frío?

No necesariamente porque estamos viendo también que hay algunos grupos que podrían vacunarse rápidamente con esa vacuna (Sinopharm), que ha demostrado ser muy efectiva. Por ejemplo, podría utilizarse en las comunidades nativas de la selva. Eso estamos por decidir.

En algún momento el Minsa dijo que al iniciar con la vacunación de mayores de 60 en Lima y Callao se ampliarían los horarios y duplicarían las brigadas. ¿Sigue en pie ello?

Sí, ya desde este viernes se está ampliando a más centros de vacunación y a mayor cantidad de brigadas porque se empieza con este grupo de 65 a más. Además, como ya hemos conversado, hay grupos a los que les toca la segunda dosis, entonces habrá más demanda.

¿De cuántos puntos de vacunación estaríamos hablando ahora?

Ahora estamos en más de 60 y en cada uno se ha ampliado el número de brigadas.

Sobre las ’'vacunas de aire’', ¿qué se está haciendo para que no ocurra de nuevo y qué se hará con las personas que ahora tienen dudas?

No debe haber ninguna duda de que han sido vacunados porque nosotros tenemos un control muy estricto diario de la cantidad de dosis aplicadas y de personas vacunadas. Hasta la fecha no hay discordancia en eso. En cuanto a cómo evitar que se vuelvan a presentar casos, se debe seguir el protocolo, que establece que el enfermero o enfermera cargue la vacuna delante de la persona de tal manera que pueda visualizar que ahí está el líquido que se le aplicará.

¿Qué hay del avance en las negociaciones con Gamaleya y otros laboratorios? En una entrevista anterior con La República señaló que el fármaco ruso llegaría antes que Sinopharm, pero está sucediendo lo contrario.

Esta (negociación con Gamaleya) se va a hacer muy pronto porque se ha avanzado. Lo que pasa es que se adelantó un poco más lo de Sinopharm, pero están en paralelo, así como las coordinaciones con Johnson & Johnson.

De concretarse el trato, ¿llegaría un lote de la vacuna rusa antes del 28 de julio?

Sí, con seguridad va a llegar en este semestre.

¿Qué hay sobre las camas UCI que siguen siendo insuficientes?

Estamos ampliando las camas para oxígeno de alto flujo. Va a haber un mayor número (800) y en dos o tres semanas se va a notar que ya no hay tanta presión ahí. Donde todavía se va a mantener presión es en las camas UCI porque aunque estamos comprándolas no podemos distribuirlas a cualquier sitio , (ya que) tenemos una gran limitación de intensivistas y otros especialistas que están haciendo las veces de intensivistas, pero aun así faltan recursos humanos porque no solo es el médico, sino la enfermera intensivista, el técnico, etc. Las camas UCI las estamos concentrando en hospitales que tienen la capacidad y estableciendo un sistema de referencia para los pacientes.

¿Se tiene un estimado de cuántas camas UCI tendríamos para el 28 de julio?

Nosotros queremos llegar a la meta de tres mil.

