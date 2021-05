Breña: personal de salud forma largas colas y reporta demora en vacunatorio

Decenas de trabajadores de salud de la Diris Lima Centro reportaron largas colas para su inmunización en el vacunatorio del jirón Varela, en Breña.

Según indicaron en una entrevista con Canal N, recibieron la primera dosis el 28 y 29 de abril, y este 19 fueron citados a las ocho de la mañana para aplicarles la segunda. Sin embargo, les informaron que había un retraso con la llegada de los fármacos.

Las colas doblaron la cuadra donde se ubica el centro de vacunación y algunas personas detallaron que asistieron desde las cinco de la mañana. “Estamos desde las cinco de la mañana, ayer también hemos hecho cola y nos han dicho que estábamos convocadas para hoy día en la Ipress Lima Centro. Las vacunas han llegado hace 20 minutos”, señaló Ofelia Carmona.

“Yo he llegado desde las 6.30 de la mañana y una señora se ha colado. No me parece justo, no somos los únicos que nos estamos quedando. Sí se han demorado, ya nos van a atender (...). Estoy accidentada y así estoy viniendo”, sostuvo otra persona.

Largas colas en SMP

Un día antes, el 18 de mayo, adultos mayores de 70 años esperaron más de una hora en los exteriores del centro de vacunación del colegio José Granda, ubicado en San Martín de Porres. De acuerdo a información de Canal N, las personas están realizando filas desde la avenida Lima y se extendió hasta la avenida Perú.

El personal de salud del vacunatorio manifestó que no esperaban tantas personas, ya que usualmente tienen un promedio estipulado por día. Ante esta situación, decidieron habilitar más puntos de inmunización dentro del centro educativo.