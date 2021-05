SJM: roban celular a joven y le vacían S/ 10.000 de su cuenta por aplicativo

Stefano Cueva sufrió el robo de su celular el último 10 de mayo, luego de que dos sujetos lo interceptaran en la cuadra 1 de la avenida Las Magnolias, en el distrito de San Juan de Miraflores. De acuerdo a información de Latina, este joven realizó el respectivo bloqueo de sus cuentas para evitar que sea robado.

Sin embargo, al día siguiente el banco le reportó que habían extraído de su cuenta de crédito, débito y CTS un promedio de 10.000 soles. “Los criminales huyeron en un taxi color blanco. Al día siguiente bloqueó mi celular y me acerco a plataforma donde veo la extracción de S/ 6.000 de CTS, mi cuenta de ahorros estaba en 0. El banco no me avisó que estaban realizando movimientos”, señaló.

Al parecer, los hampones ingresaron a su cuenta y empezaron a transferirse el dinero. Cueva mencionó que ese dinero iba a servir para invertir en algunos proyectos a futuro; sin embargo, ahora no se podrán realizar. Ante la situación, pide al banco BCP que le anulen el pago de las tarjetas de créditos, puesto que no cuenta con dinero.

“Me dijeron que si no tenía seguro, no podían hacer nada, pero de verdad pido que me anulen”, expresó.

PNP detectó 193 cajeros automáticos modificados con modalidad de regleta

La Policía Nacional del Perú (PNP) detectó 193 casos de cajeros automáticos modificados con la modalidad de la regleta. Esta evita que una persona retire su dinero para que después el delincuente pueda quedárselo. La mayoría, un 97%, se registró en Lima, sobre todo en los distritos San Isidro, Surco, San Borja y San Miguel.