SJM: capturan a sujetos que intentaron robar una botica

La madrugada del martes 18 de mayo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Serenazgo de San Juan de Miraflores (SJM) capturaron a dos delincuentes que minutos antes habían asaltado una conocida botica ubicada en la avenida San Juan.

Según América Noticias, los sujetos rompieron los cables de las cámaras de seguridad para que el hecho no sea registrado. Asimismo, al llegar los trabajadores en horas de la mañana encontraron las puertas y los candados rotos.

“Como todas las mañanas se viene a la hora de apertura que es a las siete, y cuando he llegado ya encontré el portón así forcejeado, luego se procede a llamar al supervisor para ponerlo al tanto de lo que está sucediendo. Había un serenazgo aquí y me dijo que no me acercara porque acaban de robar”, sostuvo una trabajadora de Boticas Perú.

Los empleados del establecimiento indicaron que el monto de los robado ascendería a los 4.000 soles. “Se han llevado medicamentos, leches y la venta del día”, agregó.

Ante esta situación el supervisor procedió a hacer la denuncia respectiva. Los detenidos fueron trasladados a la dependencia más cercana y se espera que en las próximas horas revelen el paradero de su cómplice quien logró escapar con el botín.

