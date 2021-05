Lambayeque: exigen a gobernador atender problemática de Hospital Belén

La consejera regional de Lambayeque Gisela Fernández Muro exhortó al gobernador regional (e), Luis Díaz Bravo, a implementar equipamiento en el Hospital Belén para garantizar la atención de pacientes con enfermedades comunes y nuevo coronavirus.

Petitorio

Mediante un oficio enviado al despacho de Díaz Bravo, Fernández Muro pidió implementar en el Hospital Belén el área de hospitalización de pacientes con COVID-19, así como instalar un centro de aislamiento temporal para la atención primaria de contagiados.

De igual forma, exigió que se resuelva la adquisición de la planta de oxígeno para el Hospital Belén de Lambayeque, la cual debió ser entregada a fines de enero de este año por la empresa Lab Medical Group EIRL.

“A diario son muchos los ciudadanos que con angustia y desesperación acuden al Belén para conseguir oxígeno, pero no encuentran ayuda. Es necesario que se mejore la capacidad de atención del único hospital de la ciudad de Lambayeque. Muchos ciudadanos vienen de otros distritos, como Mochumí y Pacora, para ser recibir atención médica en la ciudad de Lambayeque”, refirió a este diario.

En su momento, Mónica Toscanelli Rodríguez, presidenta del Consejo Regional de Salud, también pidió a las autoridades regionales cumplir con el fortalecimiento del primer nivel de atención.

Fernández Muro precisó también a la autoridad regional que realiza funciones de fiscalización en amparo de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y deslindó cualquier interés particular.

“Recientemente he recibido un documento del señor gobernador donde con vicios e imprecisiones causan agravio a mi condición de autoridad. Se argumenta de que no tengo legitimidad para convocar a reuniones de trabajo, y que tampoco integro la Comisión Específica de Salud, lo cual infiere que no me corresponde fiscalizar la situación de los hospitales en Lambayeque”, mencionó.

El último jueves 13 de mayo, la consejera Gisela Fernández , dirigentes e integrantes de la sociedad civil acordaron una reunión para analizar la problemática que afecta al Belén. La sesión no se realizó por la inasistencia del gerente regional de Salud, Juan Rivas Guevara, y el gobernador regional, Luis Díaz Bravo.