Jaime Labarca: “La búsqueda activa nos permite hallar a los asintomáticos”

A un ritmo acelerado, Chile ha vacunado a más del 50% de su población contra el coronavirus. Y a pesar de este éxito, registran muchos contagios. Hablamos con el infectólogo Jaime Labarca para entender la estrategia que sigue el vecino país.

¿Cómo están controlando la pandemia en Chile?

En Chile, al igual que en muchos países de la región, ha sido muy difícil el control de la pandemia. No podemos hablar de que tenemos una situación exitosa y recién se ven algunos indicadores muy preliminares de que estamos empezando a bajar los casos. Chile ha hecho muchos esfuerzos, uno de ellos es tener un alto nivel de testeo. Probablemente a nivel de la región somos el país con los índices de testeo más altos.

¿Cuántas pruebas moleculares hacen al día?

Al día se realizan, de lunes a viernes, entre 60.000 y 70.000, y los fines de semana entre 30.000 y 40.000, así la positividad del testeo en Chile, en una situación de crisis, es menor del 10%. Eso es importante.

¿Qué efecto ha traído el tener un alto número de pruebas?

La cantidad de testeo que hace Chile tiene dos fenómenos, uno que la positividad es menor del 10%, y lo segundo es que todos los días se reportan alrededor de entre un 20% y 35% de casos asintomáticos. Entonces, cuando usted lee la noticia de que en Chile, por ejemplo, se tuvo 4.000 casos, de los cuales 2.800 son sintomáticos y mil casos asintomáticos, (entonces) hay un 25% de casos asintomáticos y la positividad es de 9,8%.

¿Pero cómo detectan a los asintomáticos?

Por búsqueda activa de casos. Se le hace (la prueba) a mucha gente. Si ocurre un caso en una oficina o en un determinado lugar, se hace testeo a todos los contactos que han tenido (el caso) o muchas veces se busca en fuentes laborales. Por ejemplo, la gente que va a trabajar en algunos lugares donde hay sistema de turno o van a estar mucho tiempo compartiendo, entonces en ese contexto se hace búsqueda activa del virus.

Chile es uno de los países con mayor avance en la vacunación. ¿A qué se debe el aumento de casos y el regreso a las cuarentenas?

La otra estrategia que ha tenido Chile, aparte del testeo, es que tiene un plan que se llama Paso a Paso, el cual permite que distintos sectores del país avancen hacia un confinamiento si hay muchos contagios o desconfinamiento progresivo si hay menos. Lo otro que creemos que es importante es la trazabilidad y el aislamiento oportuno de casos, y en eso no nos ha ido muy bien porque los indicadores no son tan óptimos como quisiéramos, ya que se requiere mucho personal de salud y no se logra el objetivo de hacer seguimiento a todos los casos.

¿Optaron por confinamientos focalizados desde el inicio de la pandemia o les ha costado llegar a esta estrategia?

No, así ha sido la estrategia desde un inicio. Acá en Chile las cuarentenas se cumplen parcialmente porque en parte se mantiene mucha actividad laboral, no se puede bajar mucho la movilidad porque hay gente que depende del día a día para poder comer y porque culturalmente la gente no cumple la cuarentena debido a que prefiere salir que estar en casa, entonces la reducción de la movilidad es baja, eso hace que la cuarentena sea menos efectiva y sea más prolongada.

¿Y hacen respetar estas medidas de restricción con las fuerzas del orden?

Claro, tiene que haber una supervisión, la gente que anda en la calle es porque sacaron permiso para poder hacerlo.

¿Y la vacunación?

Chile ha invertido mucho en vacunación y ha ido avanzando relativamente rápido, pero todavía queda un porcentaje de la población que no se ha vacunado, se necesita por lo menos dos meses más para llegar a una población (vacunada) importante. Faltan los menores de 40 años y población sana para que logremos tener un porcentaje importante con inmunidad que permita disminuir los casos graves y la circulación del virus. Entonces, la base del plan en Chile es mucho testeo, tener este sistema, la trazabilidad y el aislamiento de casos, así como el plan Paso a Paso para el confinamiento y desconfinamiento progresivo.

¿Pero a qué se debe este aumento de infectados?

La vacuna que estamos usando son de dos dosis y con una sola dosis todavía no se logra un control de ese porcentaje de vacunados, pero sí bajaron los contagios de forma significativa y la gravedad de los casos. También otra razón es porque nos pilló la entrada de esta cepa que es mucho más transmisible. Esto es un fenómeno regional y en el contexto de una vacunación que es fundamentalmente con la vacuna Sinovac, que comparada con la Pfizer es menos efectiva y más lenta en la protección.

¿Recomienda priorizar la economía o la salud?