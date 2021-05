El coordinador regional de Inmunización de Lambayeque, José Antonio Enríquez, descartó la pérdida de ocho dosis de vacunas contra COVID- 19 luego que la Contraloría General de la República detalló que se desconoce el uso y destino de dichos biológicos.

El funcionario señaló que la Contraloría, antes de precisar dicha información, debió efectuar el conteo de los consentimientos informados de los adultos de 70 años a más y de los frascos que contienen dichas dosis de vacunas.

“Si la entidad observa que no cuadra la cantidad de dosis, entonces debe citar a los brigadistas a fin de que verifique su información, y no mencionarlo después, ya que hace dilucidar un robo de dosis, cuando no es así. Creo que es necesario un control de calidad”, explicó a los medios de comunicación.

Actualizan data

Asimismo, manifestó que se actualiza la data, pues reconoció que existe un mal registro de los beneficiados. “Es necesario que el tema se aclare, pues genera desconfianza en la población”, enfatizó.

También negó que se haya inmunizado a ciudadanos con DNI de fallecidos. “La actualización de la información la realiza el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)”, subrayó.