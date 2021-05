Rímac: hombre en estado de ebriedad protagoniza accidente vehicular

Un hombre en aparente estado de ebriedad protagonizó un accidente de tránsito en el distrito de el Rímac. El conductor salió ileso tras el hecho.

Según información de América Noticias, el sujeto identificado como Ismael Antonio Huaraca manejaba su vehículo con lunas polarizadas de placa C2N-316 por la calle Trujillo.

El auto impactó contra un mototaxi en el que dormía un niño. Felizmente el menor solo resultó con un golpe en el ojo. Asimismo, tras el accidente, el hombre siguió avanzando con su camioneta e ingresó por la calle Pizarro llevándose de encuentro unos carteles informativos y chocando contra varias viviendas.

“Yo he venido de ponerme una inyección y hubo una bulla a la vuelta, cuando el carro ha venido a toda velocidad, yo me he tirado contra la puerta de madera de un chico y me he caído de espalda. Me he levantado rápido y le he dicho a mi nieta que corra”, dijo una mujer que se salvó de morir atropellada.

Agentes de la PNP tuvieron que usar la fuerza para poder esposarlo e ingresarlo al patrullero, pues Huaraca se negaba. Finalmente, el hombre fue llevado a la comisaría del Rímac para pasar por el dosaje etílico e iniciar el proceso de investigación. Los vecinos esperan que sea sancionado pues su irresponsabilidad pudo acabar en una desgracia.

La madrugada de este 17 de mayo, también fue escenario de otro accidente que dejó cuatro personas heridas, entre ellas un menor de edad. Un vehículo impactó contra un poste de alumbrado público en San Martín de Porres.

Según Buenos días, Perú, el hecho ocurrió en la cuadra 19 de la avenida Carlos Izaguirre. Dos mujeres, un hombre y el menor, de aproximadamente 3 años, se desplazaban en un auto negro, aparentemente a mayor velocidad de la permitida.

El sujeto que manejaba perdió el control de la unidad, la cual chocó contra la estructura, dio varias vueltas de campana y terminó impactando contra un semáforo. El auto quedó completamente inservible y con parte del poste del semáforo incrustado entre sus fierros.