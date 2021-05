Piura: Contraloría confirma deficiencias en tablets del Minedu

Las tablets entregadas por el Ministerio de Educación (Minedu) a los estudiantes de las zonas rurales de Piura presentan una serie de problemas técnicos que impiden su funcionamiento para el acceso a las clases virtuales, ratificó la Contraloría General de la República.

De acuerdo al Informe de Visita de Control N°10397, la entidad obtuvo el reporte de 10 instituciones educativas que recibieron tabletas y complementos con fallas técnicas de funcionamiento.

Las instituciones comunicaron las deficiencias al contratista al momento de la entrega y posterior a esta. Los directores de los colegios precisaron que la empresa distribuidora no realizó la verificación integral de los equipos.

El documento detalla que las tablets entregadas en 18 colegios de las provincias de Piura, Huancabamba y Morropón presentaron complicaciones ante la falta de conectividad con el operador contratado.

Los escolares informaron al órgano de control que algunas tablets llegaron sin chip de datos, y en algunos otros casos este no estaba activo, lo que impide el uso de los dispositivos tecnológicos entregados a los estudiantes.

Otra de las situaciones advertidas fue la no utilización de los aparatos educativos por los estudiantes debido a que desconocen aspectos de su configuración al momento de querer acceder a las clases virtuales del Ministerio de Educación.

Cuestionan

El decano del Colegio del Profesores, William Bayona, manifestó que el problema de la conectividad se advirtió desde el mes de noviembre de 2020, cuando el Minedu entregó las primeras tablets a los estudiantes de los caseríos de Ayabaca para que faciliten el acceso a las clases virtuales.

“En noviembre los profesores de Pilcas en Ayabaca, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, nos avisaron que el chip no tenía cobertura en esa zona, y que por ello no podían usar las tablets. Nosotros notificamos a la Drep, pero no hicieron nada”, expresó.