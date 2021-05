Coronavirus en Perú: decesos de adultos mayores de 80 años se reduce en 45%

Tras haber sido el grupo más golpeado por el Covid-19, las muertes por toda causa de adultos mayores a 80 años de Lima siguen en descenso y cada vez están más cerca de alcanzar los valores previos a la pandemia.

El analista de datos Rodrigo Parra precisó que en el peor momento de esta emergencia sanitaria se llegó a un pico de 141 muertes diarias en marzo, pero hoy son 77. Es decir, hay una reducción de 45%. Eso es positivo.

En este grupo etario, agrega, es donde se nota un mayor descenso frente a otros ancianos.

“En los de 80 años es donde más se nota. En los demás sectores de adultos mayores también hay una baja, pero no es tanta y aún es poco tiempo. El grupo de 80 años ha reducido más desde el pico de la segunda ola y está más cerca de los valores la primera ola”, destacó Parra Wong.

En Lima es más significativo este descenso luego del avance de la vacunación de dicho grupo. Sin embargo, no sucede lo mismo en otras regiones donde existe un aumento de muertes de adultos de 80 años: Apurímac, Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque y Pasco.

“En estas regiones no se está evidenciando un impacto del efecto de las vacunas”, dijo.

La inmunización empezó en la primera semana de marzo y a nivel nacional son 700 mil adultos mayores de 80 años. De esta cifra, el 51% (358.883) cuenta con al menos una dosis.

En Lima y Callao, el 68% de adultos mayores de 80 años (156.472) han sido vacunados al menos con una dosis.

La vacuna sí sirve

Sobre el tema, el infectólogo Juan Villena resaltó que la vacuna protege contra el virus y que hay una evidente disminución de gente enferma o que fallece.

Por ese motivo dijo que no debería existir miedo o excusas para no inmunizarse. “Si alguien tiene dudas de vacunarse o no, ya no debe persistir en este comportamiento, porque evidentemente la vacuna ayuda a evitar la enfermedad (síntomas o formas graves)”, explicó.

Resaltó que la población vacunada debe seguir cuidándose hasta 20 días después de recibir la segunda dosis. “El problema aquí es que empezaron con la primera dosis y la gente salió a la calle y sin mascarilla, por eso aumentó la infección y no por que la vacuna no sirva”, dijo.

No obstante, aseveró que la vacunación es todavía lenta. Según dijo, se debe avanzar a un ritmo de 200 mil personas por día para alcanzar a 25 millones de peruanos a fin de año.

“No llegamos ni a 100 mil por día”, expresó el médico.

En tanto, su colega Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, señaló que con la vacunación también se ha visto la reducción de la mortalidad en otros grupos prioritarios como los médicos, las Fuerzas Armadas y la Policía.

“Lo que está demostrado cada vez más, es que las vacunas (Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm) sí disminuyen la posibilidad de morir y de hacer formas graves, de eso no hay dudas, por lo tanto, conviene vacunarse para no infectarse y hacer formas graves”.

Tarazona apuntó que la vacunación está yendo lenta y a medida que pase más tiempo hay la posibilidad de que se generen nuevas variantes. En ese sentido, destacó que hay informes científicos que señalan que se mantiene la protección con una solo dosis de Pfizer después de tres meses y hay países como Italia e Inglaterra que postergan la segunda dosis luego de tres meses con Pfizer y Astrazeneca.

Explicó que en el Perú se espera 21 días para aplicar la segunda dosis y solo el 3% tiene dos dosis. Pero de ser así, se podría avanzar con otros grupos y no tendríamos el problema de tener vacunas estancadas.

Hoy llegan al Perú 350 mil dosis de Pfizer

Al país arriban hoy 350 mil dosis de la vacuna de Pfizer y otros 350 mil este miércoles, según anunció el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

“Por lo tanto, estamos teniendo un millón 400 mil en un espacio de 15 días y eso nos permitirá avanzar rápidamente con los de 60 años”, dijo.

En este tiempo, tras algunos casos de jeringas vacías, el Minsa y el Ministerio Público han garantizado la vigilancia de la campaña.

El Minsa advirtió también que no ha solicitado a ninguna asociación los datos personales de pacientes con cáncer para, supuestamente, facilitar su pronta vacunación contra el Covid-19.