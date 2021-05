Surco: sujeto con cinco denuncias intentó robar otra vez en supermercado

Agentes de la Policía Nacional y serenos de la Municipalidad de Surco capturaron a un individuo acusado de intentar robar productos del Plaza Vea ubicado de la avenida Aviación, frente al óvalo Higuereta. Se trata de Roberto Milán Delgado Huillca, quien tiene antecedentes por el mismo delito.

En esta ocasión el malhechor fue sorprendido llevándose cuatro cajas de focos. No obstante, trabajadores lo sorprendieron y evitaron su fuga. El supervisor de turno dijo que ya lo conocía cuando robó en otra sede de la misma cadena de supermercados .

El personal del local llamó de inmediato a las autoridades, quienes confirmaron que el ‘tendero’ presentaba hasta cinco denuncias por otros robos en tiendas del mismo rubro, como Wong y Metro.

Al momento de la intervención, el sujeto trató de justificarse diciendo que sí tenía intención de pagar los focos y luego pidió que no lo filmen .

“No me grabe, ‘pe. Dile que no me filme, pues amigo. ¿Por qué me van a filmar a mí? Da vergüenza”, aseguró.

El delincuente se mostró reacio a colaborar con los policías y en un inicio hasta se negó a brindar su nombre, por lo que fue enmarrocado y subido a una patrulla del Serenazgo con dirección a la comisaría de Sagitario.

“Tenía miedo a la cámara porque la gente estaba que lo grababa. Se resistía a que lo graben. Se puso malcriado y el efectivo tuvo que enmarrocarlo. En el camino a la comisaría, ahí recién dio sus datos”, narró el sereno Marco Antonio Tello.