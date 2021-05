Zaida Tecsi

Los planes de gobierno 2021-2026 de los candidatos de Fuerza Popular y Perú, parecen no haberle puesto mucha atención al turismo y su urgente reactivación post pandemia. Tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo le dedicaron apenas una hoja para la actividad que genera 150 mil empleos formales en la Región Imperial y un millón 300 mil, en todo el país.

En el plan de gobierno de Fuerza Popular, luego de un breve diagnóstico, se compromete a “establecer una estrategia de beneficios tributarios y préstamos con organismos internacionales dirigidos al sector”. Otra propuesta es “fomentar la generación de asociaciones público privadas, incluyendo el sistema de obras por impuestos, en obras y servicios para la mejora de la infraestructura que impacte directamente con el sector turismo”.

Este plan de manera muy general hace alusión a la reactivación turística del país con una comisión multisectorial. Además, la promoción del turismo vivencial y principales destinos, así como “apoyo” para establecer las medidas de seguridad en salud frente a la COVID-19.

En el caso de Perú Libre, su plan denominado “Ideario y Programa”, establece el capítulo IX sobre “Cultura y Turismo”. En esta parte de su plan cuestiona cómo se maneja el turismo actualmente y detalla las riquezas del país. Sobre propuestas apenas refiere que “se concertará con los medios de comunicación la promoción del turismo local, nacional o internacional para conocer nuestra cultura”. Otro planteamiento del partido del lápiz es que “los patrimonios que compete a regiones y provincias, deben ser descentralizados totalmente a sus gobiernos”.

De manera muy general, Perú Libre hace énfasis en “incentivar la cultura turística” para evitar la “alienación”.

Para el representante de la Federación Regional del Turismo de Cusco y de la Asociación de empresarios turísticos, Richard Velásquez, estos planes “no dicen nada” de cómo salvar el golpeado sector que antes de la pandemia generaba anualmente alrededor de dos mil 500 millones de soles.

Velásquez informó que solicitaron a ambos partidos políticos mayores precisiones de sus propuestas, pero aún están a la espera de Fuerza Popular. Aunque Perú Libre ya cumplió con el requerimiento, no se encontró acciones concretas. “En sus planes no dicen nada claro. Solo son ideas generales. Creemos que la debilidad de ambos candidatos son sus equipos técnicos que no han visto con interés y seriedad el problema del turismo”, manifestó.

Según Velásquez, en Cusco se espera principalmente el compromiso para la construcción del aeropuerto de Chinchero, la programación de vacunas que visualicen a la Ciudad Imperial como un destino seguro, un programa de préstamos e incentivos entre otros con fechas y montos.

Crisis del turismo en cifras

El gerente de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, Fredy Deza, informó que de las 19 mil 780 empresas formales (hoteles, restaurantes, tiendas de artesanías, agencias de viaje, guías de turismo), el 40% dejó de realizar actividades, además un 15% aún no sabe si se mantendrá en el rubro. Solo el 5% que conforman empresas grandes se mantuvieron pese a la pandemia.

Según Deza, las ganancias del turismo se redujeron al 3%. De casi cuatro mil mil visitantes que se recibían al día en Machupicchu, el promedio actual es de 340 por día. En toda la región, los visitantes sumaban más de 4 millones al año. Durante el mes de abril se registró solo el arribo de 17 mil 471 personas a los diferentes sitios arqueológicos. ❖

ENFOQUE

Fernando Santoyo

Presidente del directorio de Emufec

tareas para la reactivación

El próximo presidente debe acelerar el proceso de vacunación para el sector turismo. Trabajar muy de cerca con los gobiernos regionales y el empresariado para que se garantice el cumplimiento de los protocolos en los centros arqueológicos. En Cusco no tenemos ni un teléfono de consulta los turistas vienen a la deriva. El próximo gobierno debe ocuparse en que los destinos estén listos, aeropuertos, terminales y circuitos urbanos. Dar incentivos a los empresarios que cumplen protocolos. Se debe cumplir esas primeras tareas para salir a promocionarnos afuera.