Jóvenes denuncian que fueron estafados en compra de paquetes turísticos

Un grupo de jóvenes denunció que un hombre, identificado como Jesús Tapia Maguiña, los estafó con la venta de paquetes turísticos al interior del país.

En una entrevista con América Noticias, los afectados relataron que realizaron el pago del dinero por adelantado y que hasta ahora no se les ha entregado los boletos.

Yahaira Vidales, de 27 años, indicó que pagó 900 soles por uno de los paquetes ofrecidos para tres personas, el cual iba a a hacer efectivo en enero de este año. Sin embargo, Tapia Maguiña nunca le respondió sus mensajes.

“(...) me dice ‘ya, Yahaira, yo te voy a pasar el paquete y todo lo demás’. Se acercaba la fecha y no me mandaba nada. Yo le decía mándame y se comenzaba a desconectar, me decía que no podía atender el teléfono porque estaba atendiendo a su papá y que mil disculpas. Eran mil pretextos sobre otros”, relató.

Otra de las personas perjudicadas, identificada como Lesly Torres, afirmó que se le ofreció una promoción para que pueda depositar un adelanto. “Me cansé de tanto escribirle”, sostuvo.

Mario Irrivarren, uno de los influencers que publicaron los paquetes turísticos, aseveró que fue sorprendido. “Lo ayudé publicando en mis historias, pero qué iba a imaginar que atrás de esto había una cadena de personas estafadas”, señaló.

