Chorrillos: detienen a adolescente cuando asaltaba con arma de fuego

Un menor de 16 años de edad fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando perpetraba un asalto a mano armada a un ciudadano en el pasaje Bolivia, en del distrito de Chorrillos. El objetivo del delincuente juvenil era apoderarse de una billetera y un celular.

“Este menor es conocido por la zona con el apodo de ‘Pelao Cachín’. Ya tiene antecedentes del año 2020 por lo mismo, por robo agravado de celulares y hurto agravado. En este presente año ha sido capturado dos veces por infracción a la ley penal”, declaró para América TV Jorge Castillo, jefe del Escuadrón Verde de la PNP.

“Imagínese el potencial delincuente que vamos a tener para el futuro, una persona que prácticamente no mide la vida humana. Este sujeto estaba decidido a disparar”, añadió.

Asimismo, la autoridad señaló que, tras reducir y capturar al delincuente, y hacer el registro de techos correspondiente, los agentes del Escuadrón Verde encontraron un revólver marca Taurus, el cual estaba abastecido con cuatro municiones y tenía limado su número de serie para evitar la identificación de esta arma.

Para la víctima, un joven adulto, el oponer resistencia casi le cuesta la vida: “Cuando me sacó la pistola, yo avancé y la agarré (para resistirse). Saqué valor porque es un sacrificio por el que uno trabaja. Te cuesta el dinero, te cuesta trabajar. Me ganó la cólera, pero a todos les recomiendo que no lo hagan”, expresó.

Tras el forcejeo, el adolescente le había asestado un golpe en la cabeza con la cacha de la pistola, provocándole un corte que requirió de diez puntos de sutura.