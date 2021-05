Cajamarca: piden implementar Unidad de Salud Mental en hospital regional

La Defensoría del Pueblo demandó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Cajamarca la urgente implementación de una Unidad de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones (UHSMA) en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, a fin de garantizar la atención de la población con problemas de salud mental.

Esta exhortación se da luego de que una mujer con aparentes problemas de salud mental, y sin DNI, fuera conducida por las autoridades hacia este nosocomio tras ser víctima de una presunta violación; sin embargo, personal del área de emergencia indicó que no estaban en capacidad de atenderla y, además, señalaron que no contaban con servicios para este grupo de la población.

Sobre este caso, tras coordinaciones de la Defensoría del Pueblo y la dirección del hospital, esta mujer finalmente fue atendida; no obstante, su alta no consideraba el estado de abandono, por lo que el Primer Juzgado de Familia de Cajamarca tuvo que intervenir para sea atendida por un psiquiatra particular y así poder gestionar su ingreso al Hogar Protegido de esta ciudad.

La Defensoría recordó que el Estado, a través de las instituciones, es responsable de asegurar la disponibilidad de servicios de salud mental para todas las personas, lo cual incluye las acciones de atención, diagnóstico a cargo de un médico psiquiatra, y la implementación de unidades de hospitalización de salud mental y adicciones en los hospitales desde el nivel II-2.

Por ello, es obligación de la Diresa Cajamarca gestionar la implementación de la UHSMA en el hospital regional y garantizar el acceso a los servicios de salud mental de las personas con discapacidad psicosocial o mental en la región, y que puedan recibir la atención y tratamiento para la recuperación de su salud.