Piden cama UCI para mujer con diálisis internada en el hospital Sabogal

Violeta Rojas pide una cama UCI para su tía Patricia Lucía Chunga Herrera, de 63 años, quien recibe tratamiento de diálisis y se encuentra internada por la COVID-19 en el hospital Sabogal, en el Callao.

Según su sobrina, Chunga se realizaba la diálisis tres veces por semana en el referido nosocomio con normalidad, incluso en la pandemia. Sin embargo, debido a una complicación con su nivel de calcio, los especialistas decidieron regularlo con una intervención quirúrgica. Pese a haber ingresado y salido de operación sin coronavirus, días después, dio positivo.

“Ingresa el 18 de abril. Ese día no la atendieron. El 19 es operada. Salió exitosa (la operación), todo muy bien. Le realizaron la diálisis. El 30 debía salir de alta, no le dieron la salida, el motivo fue porque era muy tarde. Se quedó. El 1 y 2 de mayo no pasan evaluación para que el 3 le revisen. El día 3, ella ya tenía el alta, pero dijeron que sería el 4, que mejor la dialicen. Pero, el día 5, nos dicen que está con COVID-19″, comentó a La República.

Rojas agregó que antes y después de la cirugía le realizaron dos pruebas para detectar si tenía la enfermedad, en ambas salió negativo. Por ese motivo, y de acuerdo a lo que los médicos le dijeron, se habría infectado durante la diálisis, previo a su alta médica.

“A la fecha, está a 15 litros de oxígeno, satura de 89 a 91, antes de ayer llamaron porque la estaban pasando de interconsulta a UCI, necesita una cama. Primero, nos decían que estaba bien, al pasar los días, no. No me pueden decir que está cien por ciento bien, cuando es vulnerable”, agregó.

Asimismo, Rojas detalló que el nosocomio no asume su responsabilidad, pues le indicaron que es “algo que puede pasar” con respecto a haber contraído la enfermedad en el recinto, a pesar de que le enviaron una carta jurídica en la que se exponía la presunta negligencia.

“Ella siempre saturaba menos porque tiene hernias en las columnas, por lo que no tiene buena oxigenación. Pero en las pruebas salió negativo, es totalmente vulnerable. No entiendo qué protocolo están utilizando”, reiteró.

En esa línea, aseguró que, debido a su enfermedad preexistente, la paciente está en una prioridad de nivel 4. “Ayer llamaron a mi tío, han esperado que llegue a UCI, dicen que nos busquemos una cama , porque ella está en prioridad 4, es lo último de todo, cuando la responsabilidad es del hospital”, acotó.

Ante esa situación, la familia pide con urgencia una cama UCI para Patricia Chunga. Según indicó, no están aceptando en clínicas, además deben buscar un centro de salud que pueda ingresarla a la referida área y, a su vez, continúe con su tratamiento de diálisis.

Si cuentas con información, puedes comunicarte con Violeta Rojas al siguiente número: 922 904 275.