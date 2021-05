ONPE habilitó página para consulta de local de votación y miembros de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya habilitó la página la página web para que los ciudadanos revisen su local de votación y si son miembros de mesa en esta segunda vuelta electoral a desarrollarse este 6 de junio. Asimismo, los que sean designados como representantes de su mesa de sufragio podrán descargar su respectivo credencial.

La ONPE recomendó a la ciudadanía sufragar por turnos a fin de desconcentrar la llegada de los electores a los locales de votación y así evitar aglomeraciones. En la siguiente nota, te explicamos paso a paso para que hagas la consulta:

Entra a https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/

Ingresa tu número de DNI

Presiona en consultar

Podrás ver tu local de votación y la dirección del mismo. Así también, conoce si eres miembro de mesa.

¿Se puede cambiar mi lugar de votación?

No. Hasta el domingo 3 de enero, la ciudadanía podía solicitar el cambio de local. Fuera de esta fecha, el lugar asignado será su centro en las elecciones del 2021.

Horario de votación, según DNI

Así quedaría el horario de acuerdo al último número del DNI:

Si tu DNI termina en 1 , de 7.00 a. m. a 8.00 a. m.

Si tu DNI termina en 2 , de 8.00 a. m. a 9.00 a. m.

Si tu DNI termine en 3 , de 9.00 a. m. a 10.00 p. m.

Si tu DNI termina en 4 , de 10.00 p. m. a 11.00 p. m.

Si tu DNI termina en 5 , de 11.00 p. m. a 12.00 p. m.

Si tu DNI termina en 6 , de 12.00 p. m. a 1.00 p. m.

Si tu DNI termina en 7 , de 1.00 p. m. a 2.00 p. m.

Adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad deberían votar entre las 2.00 p. m. a 4.00 p. m.

Si tu DNI termina en 8 , de 4.00 p. m. a 5.00 p. m.

Si tu DNI termina en 9 , de 5.00 p. m. a 6.00 p. m

Si tu DNI termina en 0, de 6.00 p. m. a 7.00 p. m.

¿Cuál es la multa si no voy a votar?

El voto es obligatorio en Perú para la mayoría de la población. No cumplir con este deber cívico se sanciona con multas que varían de acuerdo con el distrito de residencia.

Si saliste elegido como miembro de mesa y no cumples tu función, deberás pagar S/ 220 de multa. Y si además no acudes a votar, pagarás ese monto más la multa por no sufragar, de acuerdo con el distrito en que vives.