Minsa: ¿Qué pasa con los frascos abiertos si no hay más adultos para vacunar?

A través de la Directiva Sanitaria N° 133-MINSA/2021/DGIESP, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró los procedimientos qué deben llevar las brigadas de salud en la aplicación de las dosis contra el coronavirus. Asimismo, se especificó qué sucede en caso existan frascos abiertos y no hay más adultos mayores para vacunar.

Esta publicación se dio el día viernes 14 de mayo en el Diario El Peruano que dispone el uso de la inmunización contra el coronavirus de forma excepcional debido a la inasistencia del ciudadano al proceso de inoculación.

“En el caso de tener frascos abiertos y no contar con la población objetivo, se podrá vacunar a personas de la misma edad o considerar la siguiente cohorte de manera descendente ”, detalla en la norma.

Cuando sucede esto, el vacunador deberá programar la aplicación de la segunda dosis del ciudadano. Además, apuntar los datos de identificación del adulto para registrarlo y formalizarse. Aquí te detallamos paso a paso cómo debe proceder este profesional de salud:

La institución que realizó la vacunación indicada, bajo responsabilidad, le entrega su carné de vacunación a la persona inmunizada , programando la fecha de la segunda dosis de la vacuna correspondiente. Se recuerda que esta debe ser en un plazo de 21 días.

Asimismo, el personal de salud debe proceder con registrar la aplicación de la dosis en el sistema de información de vacunación contra el COVID-19 dispuesto por el Ministerio de Salud (Minsa).

En las ultimas semanas, el ministro de Salud ratificó que no se ha perdido ninguna dosis. “Cuando se abren los frasquitos de donde salen seis dosis, ese frasquito hay que usarlo de todas maneras. Se está usando los frasquitos en función a las personas que llegan, no hay merma. Estamos manejando eso muy bien. Las enfermeras tienen mucha experiencia en eso. Y por lo tanto no estamos perdiendo vacunas”, dijo en TV Perú.