Más de 60 familias fueron desalojadas del Cerro San Cristóbal, luego de que la PNP llegara hasta el lugar y procediera a explicarles que esta zona es propiedad del Estado y no podían instalarse ahí.

Según Canal N, estas personas llevaban viviendo dos años en dicho lugar y tendrían certificados de inscripción en la SUNARP; sin embargo, estaban acatando lo dicho por la autoridad y poco a poco se retiraban con sus pertenencias.

La Municipalidad del Rímac junto con 300 efectivos policiales resguardaban los alrededores del cerro para evitar que ocurra algún disturbio; sin embargo, el desalojo se estaba realizando de manera pacífica.

Es importante precisar que en lo que va del año 2021, este es el tercer intento de invasión de terrenos, pues hace un mes, miles de personas se apersonaron hasta el Morro Solar para establecerse junto con sus familias.

Los ciudadanos alegaban que llevaban días viviendo en las calles y que no podían seguir exponiendo a sus hijos al frío y al virus. “Necesitamos un techo donde vivir, estamos desde el día domingo durmiendo (en el Morro Solar), no nos van a sacar porque necesitamos. Si bien no tenemos agua o luz, ya nos arreglamos. Toda invasión comienza así desde cero”, mencionó un señor que vino con su esposa e hijos.

Por otro lado, está el caso de los ciudadanos que se instalaron por 17 días en el Lomo de Corvina para tener un hogar; sin embargo, efectivos policiales también tuvieron que desalojarlos.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.