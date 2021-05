Piura: 50 distritos no fueron incluidos en plan de vacunación

La Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura informó que, de acuerdo al cronograma establecido por el Ministerio de Salud, solo en 15 de los 65 distritos de la región se ejecutará el plan de vacunación contra la COVID-19.

El titular de la Diresa, José Nizama Elías, señaló que el Minsa consideró la metrópoli regional, ciudades intermedias y distritos capitales de provincia; sin embargo, no incluye las categorías resto urbano y población rural.

“Eso ya lo saben todas las autoridades, que no depende de nosotros, que es un listado que nos han enviado. Ahora, esto no excluye a los otros distritos. Si yo tengo de mi población objetivo un porcentaje de personas que no puede acceder a la vacuna porque acaba de fallecer, podría pasar para el siguiente distrito”, expresó.

La coordinadora del área de Inmunizaciones de la subregión de Salud Luciano Castillo Colonna, Carmen Bravo Llaque, manifestó que en su jurisdicción sólo seis de los 31 distritos que comprenden las provincias de Paita, Talara y Ayabaca fueron priorizados en la vacunación contra la COVID-19 para adultos mayores.

“A los locales están llegando personas de los distritos de Lancones, Salitral y Marcavelica; ellos generan aglomeración en los puntos de vacunación, pero no los podemos vacunar porque solo disponemos de vacunas para el distrito de Sullana”, sostuvo.