Muñoz tras casos de ‘vacunas de aire’: Puede existir una mafia robando dosis

Jorge Muñoz, alcalde de Lima, se pronunció con respecto a la denuncias realizadas por la vacunación con jeringas vacías durante la inauguración a la planta de oxígeno en San Isidro. El burgomaestre señaló que esta situación es “indignante” y podría tratarse de una mafia dedicaba al robo de inmunizaciones.

“Hay que hacer una investigación muy profunda por parte del Ministerio de Salud porque puede haber una mafia de personas que se están robando las vacunas y eso es inaudito en un momento tan complejo como el que tenemos donde hemos visto las cifras de ayer, 418 muertos de nuevo”, mencionó en Canal N.

“A mi me parece que es una situación indignante, delictiva, que hay que investigar a fondo y que todo el peso de la ley caiga sobre las personas que puedan estar teniendo este tipo de conductas en perjuicio de los ciudadanos”, agregó.

Así también, acerca de la vacunación que se iba a realizar a la Selección Peruana, Muñoz expresó que el Comité de Ética debe realizar un trabajo muy claro.

“Es que no me parece que mientras hay personas de primera línea que no han recibido vacuna se este priorizando a los jugadores de fútbol (...) Conozco mucha gente que tiene síndromes, entre otros, y a ellos se debe inmunizar”, manifestó.

Por último, invocó a la ciudadanía a seguir cuidándose con las medidas de bioseguridad ante el leve descenso de cifras. “No podemos caer en triunfalismos ni en situaciones donde pensemos que hemos vencido la pandemia”, dijo.

Este viernes 14 de mayo, el Ministerio de Salud presentará su informe sobre la investigación realizada al personal de salud que fue señalado como responsables de las jeringas vacías en la vacunación.

Los casos

Denuncias. A la fecha se conocen cuatro casos de ‘vacunas de aire’. Uno ocurrió en el estadio Los Chancas de Andahuaylas, Santa Anita; en el vacunacar de la Universidad Nacional Agraria La Molina; en Campo de Marte; así como en la av. Sáenz Peña, en el Callao.