Muñoz: No me parece que se priorice a los jugadores de fútbol

Luego de que el Ministerio de Salud suspendiera la vacunación de los jugadores de la selección peruana de Fútbol, Jorge Muñoz criticó que el Minsa los haya intentando poner como prioridad (tras solicitud de la FPF) cuando existen muchos grupos esperando a ser inmunizados contra la COVID-19.

“No me parece que mientras hay personas de primera línea, como fiscalizadores, serenos u otras personas que no han recibido vacunación se esté priorizando a jugadores de fútbol, a mí me encanta el fútbol, soy un hincha, pero las cosas hay que decirlas como son”, dijo en Canal N.

Así también, el alcalde de Lima detalló que el Comité de Ética del Ministerio de Salud debe realizar un trabajo “muy claro” para evitar este tipo de situaciones. “Conozco mucha gente que tiene síndromes, degeneraciones, entre otros, y hay que buscar que a esas personas se les inmunice”, manifestó en la inauguración de la planta de oxígeno en San Isidro.

El último 13 de mayo, el ministro de Salud explicó que el secretario de la FPF se comunicó con el presidente Francisco Sagasti a través de una carta señalando que la vacunación era obligatoria para que delegación peruana dispute los torneos internacionales. Pero luego de buscar en la página web de la Conmebol, vio que esta afirmación era falsa.

“Nosotros lo que hicimos cuando llegó este pedido, primero consultamos con el Comité de Ética para ver si hay alguna excepcionalidad. Sin embargo, lo que hemos hecho es averiguar en la propia Conmebol y al entrar en su página web dice ‘es importante destacar que la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones’, está clarísimo”, acotó.

