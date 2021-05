Ministerio de Salud: No hay indicios de un mercado negro de vacunas

El Ministerio de Salud se pronunció con respecto a la posibilidad de un mercado negro de vacunas contra la COVID-19. En conferencia de prensa, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell De Almeida, descartó que exista este tipo de comercio ilegal dentro de Perú.

“Nosotros no tenemos ningún indicio de mercado negro y tenemos seguridad. Ustedes saben que las vacunas van con resguardo policial. Tenemos policías dentro de los centros de vacunación y tenemos gente que supervisa y está pasando”, precisó a los medios de comunicación.

Asimismo, el funcionario informó que, si bien cabe una posibilidad de maniobras inescrupulosas, el Minsa estará alerta ante cualquier reporte o caso que se le notifique sobre este tema. “Nada es imposible, pero es muy difícil que nuestra vacunas lleguen al mercado negro porque hasta ahora no hay pérdidas de casos. Eso no quiere decir que no tengamos alerta de que pueda ocurrir”, agregó.

Sobre los casos de ‘jeringas vacías’, Rosell argumentó que esto fue un error humano y producto del cansancio por las intensas jornadas de inmunización en el país, según la versión de los enfermeros involucrados.

“En un caso hubo distracción; en otro caso no se percató de que la jeringa estaba vacía, y cuando se percató regresó a cargarla con la dosis correspondiente. Estos dos fueron en el vacuna car donde el lugar de cargar se encuentra distante del vehículo. Pero en ambos casos argumentaron que se trató de una falla y pidieron las disculpas del caso”, indicó.

Por último, señaló que, de los cuatro casos, tres ya culminaron con su investigación, por lo que se descarta la aparición de nuevas denuncias.