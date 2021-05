Especialistas destacan que retorno a clases beneficiará la salud de escolares

“Es urgente volver a las aulas porque a la escuela no solo se va a aprender, también se va a socializar. La escuela es espacio de protección frente a la violencia y de seguridad alimentaria, de las niñas, niños y adolescentes de los sectores más vulnerables, por eso es urgente generar condiciones para regresar a las clases semipresenciales o presenciales”, sostuvo Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú durante el webinar “Condiciones para la reapertura de escuelas”.

De Mendoza destacó que en las primeras tres semanas, desde que los centros educativos pueden brindar servicios presenciales, 31 mil estudiantes hayan vuelto a la escuela de manera semipresencial gracias a que 619 escuelas pudieron abrir sus puertas tras adoptar las medidas y protocolos de seguridad establecidos y al compromiso de 2200 docentes.

Por su parte, Ernesto Fernández representante de UNESCO en el Perú, sostuvo que la educación a un clic de distancia solo es posible para aquellos que tienen acceso a una computadora, a un teléfono móvil, a una buena conectividad de internet o a la electricidad. “Decir que el conocimiento está a un clic de distancia se refiere solo a un pequeño grupo de la población y ahí es donde tenemos que diferenciar”, precisó.

Las limitaciones referidas por el representante de UNESCO las conoce muy bien Violeta Carazas adolescente de 16 años de la comunidad de Masisea, en Ucayali quien está feliz de haber regresado a la escuela por ahora con clases inter diarias. “Cuando me enteré que íbamos a retornar a clases presenciales me sentí muy alegre porque ahora podemos entender mejor las clases, los maestros nos pueden explicar lo que no comprendemos, es muy beneficioso y ojalá todos los colegios puedan hacer lo mismo”, refirió la joven estudiante.

De igual forma, Roger Choquehuanca, director de la I.E. Alfonso Ugarte de la Comunidad de San Rafael, en Ucayali, relató que decidió reabrir la escuela de manera semipresencial porque es fundamental la presencia del docente para brindar acompañamiento y orientación sobre todo en las zonas rurales donde la mayoría de alumnos no tiene conectividad de internet, señal abierta de televisión o de radio. “Nunca me arrepentiré de haber tomado esta disposición en acuerdo con profesores, padres de familia y alumnos respetando todos los protocolos de bioseguridad porque los escolares deben ser el centro de atención”, comentó.

Durante el webinar también participaron los destacados Médicos José Recoba, Percy Mayta, y Enrique Massa quienes coincidieron en la necesidad de que niñas, niños y adolescentes retornen a las clases presenciales.

“El cierre de escuelas ha ocasionado graves estragos en la salud mental y física de los niños, niñas y adolescentes. Observamos un alarmante incremento de peso ocasionado por permanecer excesivas horas frente a una computadora o televisor y la poca actividad física al aire libre”, comentó el Dr. Recoba.

Por su parte, el médico pediatra Enrique Massa, comentó que durante el 2020 el cierre global de las escuelas generó la pérdida mundial de 39 billones de porciones de comida que beneficiaban a 370 millones de niños en edad escolar. “Muchos niños y niñas no recuperarán su capacidad cognitiva no solo por la falta de educación sino también de nutrición, y por el incremento de la anemia por falta de hierro”, alertó.

Percy Mayta, Director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, sugirió que, en los mapas de riesgo de la COVID-19, en los que se da a conocer el número de casos de coronavirus, incluya la recomendación de abrir o no escuelas, de acuerdo a la reducción o incremento de casos.

La clausura del Webinar estuvo a cargo de Alessandro Saco, Director Ejecutivo de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, quien resaltó la conveniencia de que en las zonas donde hay baja incidencia de la pandemia se abran progresivamente las escuelas con los cuidados respectivos y progresivamente. “Ya tenemos una factura amplia que pagar por la afectación en la estrategia sanitaria y educativa, tenemos que buscar maneras innovadoras de recuperarnos”, comento.

UNICEF y UNESCO, con el apoyo del diario La República, continuarán la próxima semana con el ciclo de estos útiles webinars con la participación de especialistas, autoridades educativas, alumnos y padres de familia. La próxima reunión será el jueves 20 de mayo con el webinar: “Salud mental en tiempos de pandemia”. ¡No lo olvidé nos volveremos a encontrar a partir de las 5 de la tarde!

