Arequipa: municipio de San Juan de Siguas cobró hasta S/5.500 para casas granjas fantasma

La Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), mediante resolución 012-2021, entregó 130 hectáreas de zonas eriazas al municipio distrital del lugar. Ahí los agricultores desarrollarían un proyecto de casas granjas para mejorar su producción agrícola y económica.

Sin embargo, el lunes pasado Autodema extinguió la cesión aduciendo que la iniciativa fue distorsionada. Había miles de inscritos que no pertenecían al distrito con pago de dinero a la municipalidad.

Inicialmente, el alcalde de San Juan de Siguas, Elard Valencia dijo que solo se había pagado un sol para un formulario de trámite.

Sin embargo,La República accedió a recibos emitidos por la comuna en donde los interesados abonaron hasta S/ 5500 por concepto de “servicios de ejecución del proyecto”. Sergio Vilcape Ccaza es residente del distrito de Choco (Castilla). Solicitó un área para un lote granja. Su recibo N°003999 fue cancelado el 14 de abril y cuenta con los sellos del municipio. Marta Uscamayta Cuevas de Tambillo (San Juan de Siguas) entregó la misma suma como se comprueba en el recibo N°003998 en la misma fecha y por un lote huerta.

Dos meses antes de cancelar este monto y días después de la la resolución aprobando la entrega de los terrenos ( 25 de enero) los interesados recibieron una esquela de atención. El documento señala que fue recepcionada su solicitud y que para enero debían presentar el expediente de su proyecto productivo. La esquela cuenta con el sello y firma de la gerente municipal Liliana Aguilar Aguilar.

Con las pruebas Valencia reconoció los cobros. No precisó cuántos pagaron ese monto. Confirmó que hubo 5900 los inscritos. El burgomaestre negó que sea un pago para la venta del terreno y que tampoco es el derecho a inscripción. “Se trata de un cofinanciamiento para abrir vías, habilitaciones, instalación de servicios básicos de agua y energía en cada lote”, respondió.

Según la autoridad, hay otro proyecto para estas habilitaciones, pero no mencionó su costo. Dijo con lo entregado en la inscripción se podría costear. Según la resolución, los terrenos se entregan solo por cinco años. Una cesión extraña: quién invertirá en una casa granja por cinco años.

“El proyecto no se detiene porque Autodema ha actuado de manera arbitraria”, sostuvo. Explicó que interpondrán un medida cautelar para que no se acate la resolución de extinción. De igual forma, negó la devolución del dinero a los inscritos.

El especialista en derecho municipal, Norberto Lajo Paredes, sostuvo que ninguna muncipalidad puede realizar cobros que no estén establecidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) o en un reglamento para un proyecto específico. “En el reglamento se tiene que establecer quienes van ser los beneficiarios, requisitos, cuanto va ser el pago.

Se tiene que tener un informe de tasaciones para determinar el costo. No es que cobro y ya”, advirtió el especialista. Si no cumplen estas disposiciones el cobro es ilegal y configura varios delitos desde exacción ilegal, concusión u otros. Valencia sostuvo que este dinero ingresó al municipio y que están contemplados bajo el concepto de cofinanciamiento. La Asociación de Comuneros Agricultores del Pueblo Tradicional de San Juan de Siguas, Reina Zúñiga, envió un petitorio al gobernador regional Elmer Cáceres para que a través de la Procuraduría interponga denuncias penales contra los responsables del aprovechamiento indebido y los cobros. Los terrenos se ubican en el mismo distrito. “Están frente a los deslizamientos. Es una zona de riesgo”, sostiene Reina Zúñiga presidenta de la asociación. Señala que la comuna no tiene estudios de la zona, y que no hubo una convocatoria oficial publicada para los plazos de inscripción evaluación pagos u otros.

Que se investigue

José Luis Hancco

Consejero

Debe intervenir el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción para verificar si hay mala actuación de los funcionarios en este caso. Hay que tener en cuenta que no todo el terreno para el proyecto sirve para agricultura, casas granjas o huertas. Se necesita agua. No se puede dar un terrenos donde no hay agua o servicios básicos. La única forma sería con Majes Siguas II.

Además la entrega de terrenos era por cinco años. Pero hay que tener en cuenta que la gente se iba posesionar y realizar sus habilitaciones. El criterio de la entrega también ha sido es irregular. La comisión creada para investigar este caso del Consejo Regional debe evaluar el proyecto para ver si hay irregularidades adminsitrativas.