COVID-19: aparecen nuevos casos irregulares en vacunación de adultos mayores

Las irregularidades en el proceso de inmunización contra el Covid-19 siguen siendo reportadas.

El 18 de abril, la señora Olga, de 74 años, fue a recibir su primera dosis de la vacuna Pfizer a la av. Sáenz Peña, en el Callao. Su hija Romina Camacho había grabado el momento por la ilusión que significaba que su mamá por fin pueda estar más protegida.

Sin embargo, debido a los casos de ’'vacunas de aire’' denunciados, decidió revisar el video y se dio con la triste sorpresa de que la jeringa que usaron con su madre estaba vacía. Decidió comparar el proceso con el del familiar de una amiga y, señala, se notaba la diferencia en la llenura del inyectable.

Sumado a ello, Olga en ese rato no sintió ningún tipo de líquido ingresando a su cuerpo ni tampoco molestia alguna. Romina precisa que la reacción de su papá, quien acudió a vacunarse días antes fue distinta, pues él incluso tuvo dolor en el brazo.

Para la segunda dosis de Olga, que le fue aplicada el 9 de mayo, la situación fue diferente, comenta su hija. Esta vez sí sintió que un líquido ingresaba, también tuvo un malestar leve y hasta un poco de dolor de cabeza, que son los síntomas comunes.

Después de haber hecho su queja, que solo fue aceptada por la Controlaría, ya que por la página del Ministerio de Salud (Minsa) no ingresaba, la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Callao se logró comunicar con la familia para programarle una nueva cita para que así reciba la dosis que le corresponde.

Pero las irregularidades no solo consisten en ’'vacunas de aire’', sino también en comportamientos por parte de algunas enfermeras que van en contra del protocolo. Verónica JRG cuenta que el lunes fue al Complejo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), en San Juan de Miraflores, con su madre, Irma, de 70 años.

En un principio pasaron todos los controles sin problema alguno; no obstante, en el instante en el que iban a inocular a la señora, la joven se acercó con su celular, pues deseaba tomar una foto, pero la enfermera le prohibió grabar el acto. Verónica tuvo que asegurarle que no lo estaba haciendo e incluso le mostró el móvil. Luego de ello recién se vacunó a Irma. ’'Igual me puse atenta y vi todo el proceso. Pero hay (personas) que vienen sin ningún acompañante’', dice.

Hoy sale la investigación

Ayer, el ministro Ugarte instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante para la correcta colocación de la vacuna contra el Covid-19.

“El protocolo es mostrando a la persona la jeringa y la extracción del líquido. Eso es una obligación del vacunador y el derecho de un ciudadano”, dijo el titular del Minsa tras agregar que hoy se conocerán los resultados de la investigación realizada en torno a los tres primeros casos de “vacunas de aire”. Se verá si hay responsabilidades administrativas, civiles o penales.

En esa línea, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, indicó que en caso de que los investigados resulten culpables, pedirán que les caiga todo el peso de la ley.

Por otro lado, Ugarte confirmó que el lote de 700.00 vacunas de Pfizer llegará hoy a las 6:05 p.m. Esto lo hizo tras supervisar el inicio de la vacunación de los pacientes en hemodiálisis, que suman alrededor de 15.000.

Digemid ya autorizó llegada de las 500.000 dosis de Sinopharm

El titular del Minsa informó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ha emitido autorización para las 500.000 dosis adicionales compradas a Sinopharm. ’'Esto garantiza que las vacunas llegarán próximamente’', expresó.

Dijo también que la vacunación de los adultos mayores de 70 años está avanzando de manera acelerada, por lo que se podría adelantar la inmunización de los de 60 años.

Además, comentó que semana a semana se irá anunciando cuándo se vacunarán los otros grupos vulnerables. Como se sabe, se han priorizado 19, entre los que están las personas con síndrome de Down y aquellas con mal renal.

Por su parte, la premier Violeta Bermúdez reiteró que se ve un impacto de la vacuna en el personal de salud y dijo que pronto se conocerá ese efecto en los adultos mayores.

Según el contador de vacunados, al cierre, 1.523.305 personas habían recibido la primera dosis y 732.449 las dos.

Sugerencias

Estas recomendaciones le pueden servir durante la inmunización:

1. Trate de asistir con un acompañante para que pueda verificar que se está aplicando la vacuna de manera correcta.

2. Se aconseja grabar un video que registre el proceso de vacunación.

3. La persona a cargo de la inoculación debe informar su nombre y luego mostrar al ciudadano que la ampolla esté llena y la jeringa sellada. Tras ello, el tubo tiene que ser llenado por el fármaco. Finalmente, debe mostrar la jeringa vacía antes de desecharla.

4. Debe asegurarse de que el nombre de la persona que inoculó al ciudadano coincida con el que está en el carné.

