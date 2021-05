Ventanilla: menor reportada como desaparecida es hallada sin vida

Con información de César Zorrilla/URPI-LR

Una menor de edad de 17 años, reportada como desaparecida en Ventanilla el martes 11 de mayo, fue encontrada sin vida por guardacostas en el litoral de la plaza Grau, en el Callao.

Según el relato de su hermano, la adolescente salió a pasear a su mascota cerca del mediodía y se encontró con dos personas. Debido a que no regresó y no sabían nada de ella, registraron una denuncia en la comisaría del sector.

Horas después, a través de un canal digital, se enteraron del hallazgo de un cuerpo, por lo que fueron a la dependencia policial y encontraron a los implicados testificando.

“En ningún momento, hubo un fiscal o una declaración formal, por lo que he visto fue informal. Les pedí el acta de lo que ha pasado y no me lo quisieron dar hasta las 8 a. m., nos han tenido hasta las 4 a. m. parados afuera, mientras hablaban con los padres de los agresores”, relató en una entrevista con La República.

El pariente indicó que, según el relato de los implicados, se fueron a pasear a la playa Cavero, la cual queda a la espalda de la refinería La Pampilla.

“Es un lugar descampado, lleno de desmonte. Lo que él dice es que a la hora de cruzar las peñas, vinieron dos olas. La primera, la arrastra a mi hermana, y la segunda, la arrastra a él. Primero, dice que un pescador la salvó, pero ellos nos han dicho que no hubo ninguno porque la marea estaba alta, luego dice que la intentó salvar”, añadió.

Pereyra recalcó que en primera instancia pensó que se trataba de un robo, pero que su hermana fue encontrada con signos de violencia sexual. Agregó que este miércoles 12 se tenía que hacer la reconstrucción de los hechos, pero no había fiscal.

Defensoría: 16 mujeres desaparecen por día en el Perú

La Defensoría del Pueblo alertó que en el mes de abril 472 niñas, adolescentes y adultas mayores fueron reportadas como desaparecidas. En el año, ya van 1.897 casos registrados y el promedio diario es de 16 por día.

Se registraron también 13 feminicidios, en cuatro de los cuales las víctimas habían sido reportadas previamente como desaparecidas; siete tentativas de feminicidio y cinco muertes violentas (más del doble de lo reportado en marzo), los cuales aún vienen investigándose.

¿Dónde denunciar violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).