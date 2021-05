Surco: delincuente asalta tienda, pero antes le pide perdón a su víctima

Cámaras de seguridad registraron cómo un hombre asaltó el local de una empresa maderera en la cuadra 5 de la avenida Camino Real, en el distrito Santiago de Surco.

El malhechor había llegado al establecimiento haciéndose pasar como cliente y se sentó a preguntarle a la trabajadora sobre los precios de los productos.

La conversación duró algunos minutos, tiempo en el que el delincuente aprovechó para ponerse a observar qué cosas de valor podía robar.

Poco después se levantó de su asiento y juntó las manos para pedirle perdón a la encargada en el momento que le confesó que se trataba de un asalto.

“Se acerca, le da la mano (a la trabajadora), le dice ‘perdóname, no quisiera robarte, pero la situación de la COVID-19 me obliga. Nno tengo trabajo’. Se hizo el pobrecito”, contó a 24 Horas el propietario del local, quien no estaba presente al momento del hecho.

El sujeto se apropió de un sobre con más de S/ 10.000 en efectivo , dinero que el dueño pensaba usar para pagar a unos proveedores, y de cuatro celulares nuevos de alta gama de las marcas iPhone y SamSung .

Tras revisar todo el establecimiento, el malhechor se retiró caminando como si nada hubiera pasado. No obstante, olvidó en el lugar una bolsa con un par de zapatillas viejas.

Los videos de las cámaras de vigilancia ya se encuentran en manos de la Policía, la cual está tras los pasos del ladrón. El caso es investigado por agentes de la Comisaría de Surco.