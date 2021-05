SJL: vecinos denuncian demoras en obras de la avenida Los Próceres

Un grupo de vecinos denunció la demora de las obras del tren de Lima en la avenida Los Próceres, ubicada en San Juan de Lurigancho. Según afirman, la vía pública lleva cerrada más de dos años debido a esa situación.

Asimismo, las personas de la jurisdicción mostraron su indignación por la construcción inconclusa, que, si bien están trabajando, no tiene fecha de culminación.

En diálogo con Canal N, los ciudadanos sostuvieron que han visto a los obreros e ingenieros bailando la popular canción “No sé”, por lo que piden a las autoridades que se pronuncien y brinden una respuesta para la finalización de la obra. Una comerciante también expresó que “hay gente descargando materiales, son camiones, pero están sin mascarillas. No se ponen mascarillas”.

Además, los vecinos indicaron que la construcción los afecta, pues no hay tránsito de personas y no pueden vender sus productos, económicamente están perjudicados. Ellos se ubican cerca al mercado Los Jardines de Israel.

A ello se suma que hay congestión vehicular diariamente, lo cual aumenta el riesgo de contagios, porque las personas permanecen en los buses o autos.

“Es un caos en la mañana y en las noches. No se puede pasar. Todas las noches tocan bocinas. Hacen mucha bulla. Ambulancias vienen y no pueden pasar. Está cerrado, no hay pase para vehículos. Solo se acercan motos, ya hemos tenido problemas. Nos cierran clientes”, agregó una señora.

Ante ese panorama, solicitan que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho se pronuncie y busque una situación, dado que tienen que liberar la calle.

