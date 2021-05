SJL: obras de la av. Próceres serán entregadas en setiembre, según Sedapal

Sedapal emitió un comunicado tras la denuncia de los vecinos de la avenida Próceres, distrito de San Juan de Lurigancho, por la demora en las obras que se realizan hace más de dos años y que afecta la circulación de personas y autos en la zona.

La entidad indicó que los trabajos comprenden el cambio de 3,5 kilómetros de tubería de red de alcantarillado y que se ha culminado el 80% de las instalaciones, por lo que se prevé culminar los trabajos en setiembre de este año.

Asimismo, explicó que el cambio de tuberías en la Estación Pirámide del Sol, del Tren de Lima, requiere que sea de forma subterránea y que la succión de natas y sólidos flotantes solo se puede realizar una hora al día para evitar que los olores generen molestias en los vecinos.

“Sedapal se encuentra en constante comunicación con los vecinos y haciendo el debido seguimiento para que la obra se pueda concluir en los tiempos establecidos y respetando las medidas de bioseguridad para evitar contagios de la COVID-19″, se lee en la misiva difundida por la institución.

En horas de la mañana, un grupo de vecinos denunció retrasos en los trabajos y mostraron su indignación tras la difusión de un video de obreros e ingenieros bailando la canción “No sé”.

“Es un caos en la mañana y en las noches. No se puede pasar. Todas las noches tocan bocinas. Hacen mucha bulla. Ambulancias vienen y no pueden pasar. Está cerrado, no hay pase para vehículos. Solo se acercan motos, ya hemos tenido problemas. Nos cierran clientes”, aseveró una señora en declaraciones a Canal N.