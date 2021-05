Diris Lima Este: No se puede colocar aire a jeringas porque son retráctiles

La directora de la Diris Lima Este, Antonieta Alarcón, informó que en los últimos días se está informando a los ciudadanos sobre los protocolos que se tienen que cumplir durante las vacunaciones contra el nuevo coronavirus.

Alarcón indicó que no es posible colocar aire en las jeringas debido a que todas son retráctiles. “La jeringas que tenemos son retráctiles, quiere decir que se aplica con la aguja y si no hay solución no se aplica nada, no funciona. Cuando uno empuja (con la dosis), se retrae, de lo contrario no se activa el mecanismo ”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a reclamar de ver irregularidades y que estos se pueden hacer ante un supervisor del Ministerio de Salud (Minsa), los cuales se encuentran en todos los vacunatorios. Los ciudadanos también pueden llamar al 362-8602 ante cualquier duda.

Al ser consultada sobre las denuncias de intentos de inoculación con jeringas vacías, Alarcón señaló que considera que estos se habrían generado por una “descoordinación”. “Por eso estoy incidiendo mucho en que todos estemos atentos, la enfermera, nuestro familiar, nuestro paciente. No nos distraigamos”, exhortó.

El Minsa había informado que los resultados de las investigaciones sobre los tres casos detectados serán publicados este jueves 13 de mayo.

“Hay tres personas involucradas en el momento mismo de la inoculación, que han sido filmadas por los familiares. Son ellos los que están en investigación”, detalló Arturo Granados, vocero de la entidad, en conferencia de prensa.

Las diligencias están a cargo de la Dirección Ejecutiva de Inmunizaciones y se determinará si “se trató de un error humano o si hay responsabilidades administrativas, civiles o penales”.