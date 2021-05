Vacunación de personas que requieren hemodiálisis iniciará este miércoles 12

El presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció que este miércoles 12 de mayo se iniciará la vacunación contra la COVID-19 a personas con problemas renales y que llevan tratamiento de hemodiálisis. Asimismo, el mandatario expresó que esto se irá ampliando en las siguientes semanas con otros grupos.

“Hoy iniciamos el proceso de vacunación con las personas que presentan alguna comorbilidad. Estamos empezando con las personas mayores de 18 años con Síndrome de Down y mañana (12 de mayo) comenzaremos con pacientes con hemodiálisis. Así, sucesivamente iremos inmunizando”, indicó en conferencia de prensa.

“Iniciaremos un proceso de vacunación con las 11.000 personas que requieren de hemodiálisis, estamos asegurando que estas personas tengan el tratamiento adecuado”, agregó.

Cabe recalcar que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, también sostuvo que los pacientes con tratamiento de hemodiálisis serán inmunizados en los propios centros donde realizan su procedimiento. Asimismo, se están determinando los protocolo necesarios para evitar alguna irregularidad.

“En el caso de ciudadanos con hemodiálisis, la mejor forma es vacunarlos ahí en sus centros de salud donde acuden a realizarse la hemodiálisis. Ellos van tres veces a la semana. Son más o menos 15.000, es decir, en unas dos o tres semanas estarán todos vacunados”, dijo.

Por último, Sagasti mencionó que un promedio de 10.000 personas con Síndrome de Down deben acudir a vacunarse, puesto que son una población vulnerable a la enfermedad. En las últimas semanas, diversas instituciones y organizaciones enviaron su solicitud al Ministerio de Salud para que se priorice la inmunización de personas con comorbilidades que son vulnerables ante la COVID-19. No obstante, la cantidad de dosis disponibles en el país aún no sería suficiente para cubrir la demanda requerida.