Trujillo: piden información sobre vacunación a personas con síndrome de Down

Tras confirmarse el inicio de vacunación a las personas con síndrome de Down, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó el cronograma y proceso para que esta población vulnerable sea inmunizada.

Sin embargo, en La Libertad, no hay una data precisa sobre cuándo iniciará la jornada de vacunación a este grupo.

Así lo reveló el coordinador regional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), Juan Abanto Rodríguez, quien mostró su preocupación sobre la falta de comunicación del Minsa con la Gerencia Regional de Salud (Geresa).

“He hablado con la encargada de vacunación y me dice que los centros de inmunización solo funcionan cuando hay vacunas disponibles, y ahora no las hay. Es necesario la coordinación del Minsa con la Geresa, porque aquí no tienen información sobre el inicio de vacunación a las personas con síndrome de Down ”, precisó Abanto a La República.

En ese sentido, recalcó que la Geresa debe hacer un pronunciamiento para disipar estas dudas, puesto que muchas familias se han comunicado con Conadis para poder saber cuándo iniciará la aplicación de biológicos.

Según la institución, hay cerca de 800 personas con síndrome de Down inscritas; sin embargo, el número real sería mucho mayor, puesto que no todos han logrado registrarse.

Ante ello, Abanto precisó que con la ayuda de los alcaldes vecinales se podría tener una data mayor para conocer la cifra precisa de población a inmunizar.

