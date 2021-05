Sobreviviente a la COVID-19 denuncia a cuñada por hurto de más de S/ 12.000

Angela Daza Blas es acusada de haber sustraído 12.800 soles de los ahorros de su cuñado Oscar Infanzón Romero cuando se quedaba en la vivienda de este para asistirlo mientras se recuperaba de la COVID-19.

El agraviado señaló que la mujer tomó sus pertenencias en bolsas y se marchó sin motivo alguno. Ella habría tomado el dinero que estaba guardado en uno de los cajones del mueble de su habitación.

“El 29 de abril, ella me dice que se tiene que ir a Supe porque su hijo está enfermo. Entonces, yo le quiero dar una propina, voy al cuarto, abro el cajón, y la plata no estaba. Cuando salgo a la sala, ella ya no estaba. Se había ido con todas sus cosas. Lo tenía todo planeado”, cuenta el hombre de 59 años a La República.

Días antes, Oscar Infanzón había sacado un préstamo de 20.000 soles para pagar sus deudas. Del total, había guardado consigo 12.800 soles, monto que desapareció de su vivienda. Asegura que su cuñada era la única persona que conocía la cantidad que tenía.

La cámara de vigilancia del inmueble del agraviado, ubicado en la cuadra 9 del jirón Ancibia en San Juan de Miraflores, captaron el momento en que la señalada se marchó. Oscar Infanzón se comunicó con la acusada, quien no reconoce haberse llevado el efectivo.

“Ella está en su casa de Supe. No está detenida. Hice la denuncia en la comisaría, pero me dijeron que, como es mi cuñada, lo pasaron a la Policía de Familia. No han venido a mi casa”, detalló.

Infanzón pide que su cuñada le devuelva el dinero porque tiene que pagar gastos que ha asumido y espera que la Policía pueda atender su denuncia y realizar las investigaciones.