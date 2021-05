Minsa emitirá este jueves informe tras denuncia de jeringas sin dosis de vacuna

Arturo Granados, vocero del Ministerio de Salud, informó que este jueves 13 de mayo se emitirá un informe sobre las denuncias de los intentos de vacunación con jeringas que no tenían contenido.

Granados especificó que se están investigando tres casos, detectados en el autovacunatorio de La Videna, en el Campo del Marte y otro en el Estadio Los Chancas, de Santa Anita . Por el momento, los nombres de los implicados se mantienen en reserva.

“Hay tres personas involucradas en el momento mismo de la inoculación, que han sido filmadas por los familiares. Son ellos los que están en investigación”, aseveró en conferencia de prensa.

El representante del Minsa recalcó que las inmunizaciones se realizan en espacios abiertos, por lo que las irregularidades pueden ser detectadas de forma rápida. Indicó que el personal de salud debe mostrar a la persona la jeringa con lo que se le inoculará, de lo contrario podrá reclamar.

“Esas son las reglas, precisamente este caso nos ayuda a reforzar más ese doble control: del propio personal y su procedimiento, y de las personas que van vacunarse para que estos casos no vuelvan a ocurrir”, detalló..

Las diligencias están a cargo de la Dirección Ejecutiva de Inmunizaciones del Minsa y se determinará si “se trata de un error humano o si hay responsabilidades administrativas, civiles o penales”.

Casos

El lunes 10 de mayo se difundió un video en el que un ciudadano denunció que su familiar iba a ser inoculado con un jeringa que no tenía dosis de la vacuna.

Al cuestionar esto, la enfermera se dirigió al cooler de su brigada para realizar el cambio. “¿Señorita esa está con contenido?... ¿lo puedo ver? … No tiene nada señorita, está vacía”, se le escucha decir en el video que llegó al WhatsApp de La República.

La mañana de este martes 11, la señora Margarita Moreno, de 72 años, relató que la inocularon con una jeringa vacía, pero que se dio cuenta con la ayuda de su hija.

“En el momento que me van a aplicar la vacuna siento un pinchazo así muy suave y, bueno, yo pensé que eso era normal, ¿no?, pero justo viene mi hija que había ido dos minutos a consultar a la doctora sobre mi caso. Ella se da cuenta porque estaba grabando que no me han puesto la vacuna”, contó en una entrevista con Latina.