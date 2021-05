Joven que perdió a 13 familiares por COVID-19 pide ayuda para hemodiálisis de su padre

Pisco. Hellen Ñañez, una joven estudiante de psicología, ha perdido a 13 familiares por el coronavirus. Ahora, su padre, también afectado por la enfermedad, necesita con urgencia su hemodiálisis, por lo que pide apoyo a la ciudadanía y a las autoridades.

Su padre, Guillermo Alejandro Ñañez Guerra (52), está en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios, por coronavirus. En un primer momento, comentó su hija, comenzó a recibir tratamiento en su casa, pero luego comenzó a delirar. “Mi papá estuvo bien, pero cuando llegó al hospital estaba saturando 61. Son 13 personas que han fallecido en mi familia”, contó a La República.

Asimismo, durante su estancia en UCI, su padre se contagió de una bacteria que hace que retenga líquidos. "Mi papá cumple 14 días en UCI, su condición es inestable. Aparentemente, por los exámenes que me enviaron a sacar, tiene una infección por un germen de UCI. Estuvo sin orinar, hoy lo (ha) hecho, por el momento no requiere la hemodiálisis. Pero va a requerir, no ahora, pero en los próximos días sí, porque su situación es complicada", expresó.

Asimismo, Ñañez comentó que, debido a que cuatro regidores rechazaron una donación de un equipo de tomografías para ver el estado del daño pulmonar de los pacientes y otro de hemodiálisis, el nosocomio no cuenta con los materiales necesarios para este tratamiento.

“Yo he tenido muchos familiares que han fallecido, tanto de mi papá como de mi mamá. La pandemia ya me quitó tanto. No puedo perder a mi papá”, agregó.

La joven está viendo la posibilidad de trasladar a su familiar a Lima, pues en Pisco no puede llevar a cabo algunos análisis que le piden en el centro de salud. Además, recalcó que requieren un equipo de hemodiálisis en su ciudad para todos los pacientes, no solo su progenitor.

“Nadie me quiere sacar el examen. Me tengo que ir hasta Chincha, Ica, a buscar análisis. Diariamente estoy gastando entre 500 y 800 soles, a pesar de que mi papá tiene SIS. No puedo trabajar”, indicó.

Si cuentas con información, puedes llamar al 974 264 111. Te comunicarás con Hellen Ñañez.