EsSalud: Consumo de gaseosas aumenta riesgo de padecer insuficiencia renal

El consumo de gaseosas, bebidas azucaradas o beber poca agua durante el día puede duplicar el riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica, lo que representa un peligrosa comorbilidad en pacientes con COVID-19, según el Dr. Víctor Meneses Liendo, nefrólogo del hospital Edgardo Rebagliati del Seguro Social de Salud (EsSalud).

“Las gaseosas tienen una excesiva cantidad de azúcar en su composición, lo cual favorece la aparición de diabetes, obesidad e hipertensión arterial, eso va a generar a su vez insuficiencia renal crónica. Estas bebidas tienen una concentración importante de sodio que también favorece para la aparición o perpetuación de la hipertensión arterial, dando paso directo a la enfermedad renal”, advirtió el especialista de la entidad.

“En un paciente con insuficiencia renal crónica, es decir, que ya tiene un daño previo a la infección por coronavirus, la posibilidad de complicaciones, de hospitalización o muerte es 10 veces más, comparada con otros pacientes ”, agregó.

Asimismo, mencionó que no solo los adultos mayores tienen el riesgo de convertirse en pacientes renales, sino también personas jóvenes entre 30 y 40 años de edad, cuyo ritmo de vida sea sedentario y con malos hábitos alimenticios. Estas malas prácticas pueden significar un daño irreparable: van perdiendo su capacidad de eliminar sustancias tóxicas, lo cual deriva en una urgencia de diálisis o trasplante.

EsSalud recalcó el consumo de ocho vasos de agua al día, lo que no significa que esta sea solo agua pura. “Cuando hablamos de agua, estamos hablando de un líquido exento de azúcar y sodio, no solo puede ser agua pura, sino también una infusión, mate o un refresco no azucarado. Bebidas que podemos tomarlas como agua de tiempo”, recomendó el nefrólogo.

