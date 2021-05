Esposos con discapacidad auditiva crean emprendimiento que nació de un hobby

Gloria Ramos (70) y Enrique Cuadros (80) son una pareja de adultos mayores que comparten su vida desde hace 40 años, aproximadamente. Ambos poseen discapacidad auditiva; sin embargo, eso no ha sido impedimento para desarrollar el gran talento que tienen con las manos. Junto a su familia crearon “GLOREN”, el emprendimiento dedicado a crear diversos juegos de mesa de madera como ludo, ajedrez y damas.

La República quiso conocer un poco más sobre su historia y su experiencia en este proyecto familiar que los hace tan felices. Por tal motivo, nos contactamos con Carlos, uno de los tres hijos de la pareja.

El primogénito de don Enrique y doña Gloria contó que su papá realiza todo lo relacionado con materiales de madera y su madre se ocupa del lado creativo, ya que antes ella era amante de las manualidades.

“Básicamente mi mamá es la que se encarga de realizar todo lo que tiene que ver con pintado, acabados y el control de calidad final. Mi papá es el que trabaja en la madera, la pule, la lija, le da el barnizado, los cortes”, señaló.

Según narra, al inició solo Cuadros realizaba los juegos que les pedían sus familiares y amigos más cercanos; no obstante, con la llegada de más clientes por la gran acogida que tuvieron en redes sociales, su madre decidió apoyar la pasión de su esposo.

“Formalmente nace en pandemia. Un día se me ocurre decirle que por qué no hace ludos y yo los vendo. Le dije haz unos 15 o 20 y yo los pongo en redes. Fue en julio del 2020 cuando lo publiqué y tuvimos tanta acogida que esa cantidad se quedó cortita. Así inició el negocio”.

La pareja y su familia crearon un espacio en su hogar ubicado en el histórico distrito de Barranco para desarrollar lo que tanto los apasiona.

“No lo ven como una carga laboral, porque es un hobby, con eso pasan el rato y de alguna manera los ayuda a sobrellevar el contexto de la pandemia. Los tres estamos súper felices y orgullosos porque no solo vemos que están haciendo algo que les gusta, sino que se sienten útiles y mucho más bacán porque es un momento de su vida de ya estar en casa sin hacer nada y yo más bien los veo más motivados ”.

En relación al tema, Mayra Franco Zapata, médico residente de área de Geriatría del Seguro Social de Salud (EsSalud), señaló que hay que evitar estigmatizar a los adultos mayores, ya que, si bien tienen una edad elevada, no deberían ser sobreprotegidos. Ella recomendó no victimizarlos por su edad.

“Ser adulto mayor no significa ser una persona que tiene una discapacidad o que sea una persona que este imposibilitada de hacer sus cosas. Hay adultos mayores que vemos que bailan, cantan y que siguen haciendo sus actividades. Eso los mantiene vivos”.

Además, añadió que lo que se busca es evitar que el adulto mayor esté todo el día en cama; se debe evitar que el anciano llegue a ser totalmente dependiente.

“Hay que dejar de desacreditar al adulto mayor pensando en que pobrecito, no puede o tiene que hacer eso, al contrario, hay que seguir motivándolo a realizar sus actividades, cuidándolos, porque eso no quiere decir que los vamos a exponer”.

Franco añadió que si bien existen casos en que los octogenarios deben de salir a trabajar para sobrevivir, eso debería ser totalmente regularizado por el Estado.

“En pandemia hemos visto que muchos son el sustento de su familia. Entonces, si no reciben un apoyo adecuado, ¿cómo van a vivir si no tienen los recursos económicos para poder realizarlo?, pero eso ya va siendo parte de un problema más grande, no solo de los adultos mayores, sino ya un problema a nivel del Gobierno”.

Sobre GLOREN

El nombre del emprendimiento es la fusión de los nombres de mis padres: Gloria y Enrique. Y tenemos el eslogan: ‘Manos que hablan’.

Pueden buscar sus catálogos de juegos en Facebook (@Gloren100) e Instagram (@glorenmanosque). También pueden escribirles a su WhatsApp 994 962 401.