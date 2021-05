Una lamentable disputa entre adultos mayores se registró ayer la plaza Mayta Cápac, punto de vacunación del distrito de Miraflores. Más de una veintena rogaba una vacuna a empujones y con DNI en mano.

El encargado comunicó el agotamiento de las dosis pasadas las 16.00 horas. “No es justo. Estoy desde las 10 de la mañana. Ahora dicen que no hay vacunas”, señaló Hilda que llevó a su suegra de 76 años. “Muchos que no podían caminar, con bastón o sentaditos, vinieron hasta acá a exponerse”, se quejó otra señora. Los que persistieron, ingresaron al vacunatorio. Otros recibieron ticket, luego les dijeron que ya no se podía.

¿Dónde comenzaron los problemas? Cuando se anunció vacunas para mayores de 70. Dicha medida no estaba contemplada en el plan de vacunación.

La justificación, no acudían los mayores de 80 años. Personal de la Red Asistencial de EsSalud comunicaba que los de 70 debían acreditar con su DNI que vivían Miraflores. Varios fueron rechazados por no cumplir este requisito. Pero no todos.

Marco Hinojosa Requena, ex gerente de Transporte de la Municipalidad de Arequipa, fue inmunizado pese a que no reside en Miraflores. Según su DNI radica en la Urb. Los Pinos del Cercado de Arequipa. “La convocatoria ha sido también para todos”, se excusó Hinojosa. Además adujo que vive en Miraflores pero su documento lo contradice.

Tampoco cuenta con el requisito de 80 años a más. Tiene 72 años. Hay responsabilidad compartida con EsSalud.

Horas antes, el gerente regional de Salud de Arequipa, Christian Nova, declaró que no podían empezar con los de 70 hasta acabar con los mayores de 80 años, según las directivas del Ministerio de Salud (Minsa). A pesar de la disposición no se cumplió en Miraflores. Eso generó desorden y exposición. “Hemos utilizado las vacunas de 80 años en los 70 años, pero todo tiene un límite. No nos hemos estado guardando las vacunas. Mañana están llegando más”, indicó el encargado a la gente que se quejaba.

Nova aseguró que hoy arribarían 30 420 dosis de Pfizer para continuar la inmunización en los demás distritos. Mientras que del Cercado, J.L. Bustamante y Rivero, Paucarpata y Cerro Colorado falta inmunizar a 300 mayores de 80. En Miraflores, Cayma, Mariano Melgar y Socabaya faltan 2503. Esta brecha debe completarse hoy con la ampliación del proceso. ❖

Llegan dosis de Pfizer

El gerente de Salud, Christian Nova, anunció que los demás distritos en que se inmunizará a los mayores de 80 son Alto Selva Alegre, Hunter, Yanahuara, Tiabaya, Sachaca, Characato, Yura, Chiguata, Sabandía y Mollebaya en la provincia capital. Mientras que en las otras provincias, seguirán con Majes, Mollendo, Aplao, Camaná, Caravelí, Chivay, Chuquibamaba, Cotahuasi, Ocoña y Acarí.

“Vamos a seguir ese orden”, dijo con la llegada hoy de 30 420 dosis de Pfizer.