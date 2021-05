Arequipa: cada vez más pacientes COVID-19 llegan al Honorio Delgado

El Hospital COVID-19 Honorio Delgado de Arequipa informó que presentan un constante incremento de pacientes en el área de Triaje Diferenciado, donde cada vez más personas aguardan una cama de hospitalización para el tratamiento de casos de coronavirus graves.

Las autoridades del nosocomio se pronunciaron tras el pedido de algunas familias que este martes 11 de mayo clamaban, a través de los medios de comunicación, camas de hospitalización y UCI para sus seres queridos. Además, se observó a pacientes que esperaban sentados en sillas de ruedas y con oxígeno.

El director del Honorio Delgado, Richard Hernández, remarcó que la capacidad mejorada del hospital está siendo puesta a prueba con la gran cantidad de enfermos que llegan.

“Esta es una consecuencia de las reuniones sociales, de no cuidarnos. La pandemia no empieza en el hospital. Está en la calle, en las casas, y crece si no hay responsabilidad en la población que no cumple como debe para no enfermarse”, manifestó para un comunicado.

Explicó que áreas críticas como Trauma Shock, unidad de cuidados intensivos o Unidad de Terapia de Alto Flujo solo son accesibles si un paciente logra recuperarse o fallece.

Al respecto, en el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 se registró el fallecimiento de 25 personas en el hospital. En ese mismo periodo hubo 22 altas médicas. Hernández detalló que las camas liberadas por los que vencieron la COVID-19 o quienes perecieron ya fueron rápidamente ocupadas.

Ante esta situación, hizo un llamado a la población a cumplir las normas sanitarias. De esta forma se evita la saturación y colapso de los servicios hospitalarios.

“Ninguna institución en el mundo puede tener el número de sus pacientes siempre incrementándose. Eso haría colapsar a cualquier hospital, así tenga equipos o médicos. Hasta ahora venimos controlando los casos, con el esfuerzo del personal”, dijo el director.