Ugarte sobre segunda ola: Se ha desacelerado y parece que hay un descenso

Durante una entrevista en Cuarto Poder, Óscar Ugarte señaló que las estadísticas que manejan sobre la pandemia han evidenciado un desaceleramiento en los nuevos casos por COVID-19.

Según el ministro, la segunda ola inició en el mes de diciembre del año pasado y llegó a su pico más alto en abril e inicios de mayo; sin embargo, para este etapa la cantidad de personas infectadas es menor.

“La segunda ola empezó en la segunda quincena de diciembre, creció entre enero y febrero de manera vertical, y llegó un poco a su tope en abril y principios de mayo. Nuestra evaluación es que se ha desacelerado y pareciera que hay un descenso, no queremos todavía aseverar que hay claramente un descenso, pero podríamos decir que está iniciándose un declive en la curva, que nos permitiría suponer que en las siguientes semanas podríamos tener una disminución”, indicó al citado medio.

Sin embargo, precisó que esta reducción de casos no significa que no haya posibilidad de una tercera ola o que se haya derrotado al virus, pues la experiencia previa demuestra que no se deben frenar los cuidados frente al SARS-CoV-2.

“A partir de la experiencia del año pasado y de la experiencia de otros países, esa reducción de una curva, incluso a niveles muy bajos, no impide que pueda haber una tercera ola”, señaló Ugarte.

