Policía intervino a más de 11.000 ciudadanos durante el Día de la Madre

Desde el domingo 9 de mayo, fecha en la que se celebró el Día de la Madre, hasta las primeras horas de este lunes 10 de mayo, la Policía intervino a 11.615 personas, informó el ministro del Interior, José Elice.

Como se sabe, el día de ayer rigió la inmovilización social en todo el país con la finalidad de evitar contagios de coronavirus. No obstante, en varias regiones del país se registró a ciudadanos que vulneraron la medida.

El titular del sector Interior señaló que a lo largo del 2021, la Policía lleva aplicando 314.510 multas por cometer infracciones durante el estado de emergencia , tales como no usar mascarilla, no respetar la distancia social, transitar en la calle durante horarios no permitidos y sin pase laboral, circular en vehículos particulares sin autorización, entre otras.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario, Federico Tenorio, recordó que desde este 10 de mayo rige la nueva clasificación de las provincias de acuerdo a los indicadores epidemiológicos, por lo que pidieron a las personas respetar las disposiciones de cada nivel de alerta.

Por otro lado, Elice dijo que la lucha contra la delincuencia no se ha descuidado en medio de la pandemia y dijo que la Policía trabaja en diversas estrategias para luchar contra la criminalidad.

El ministro del Interior reconoció que si bien al inicio de la emergencia sanitaria el índice delictivo bajó, ahora se está incrementando nuevamente y lo atribuyó, en parte, al contexto por el que el país atraviesa actualmente.