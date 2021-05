La Victoria: ladrón llora por segunda vez tras ser detenido nuevamente

Un sujeto acusado de robarle sus pertenencias a un transeúnte fue detenido, por segunda vez, por el grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP). El hecho ocurrió en la prolongación Hipólito Unanue, ubicada en el distrito limeño de La Victoria.

Tras ser llevado junto a su cómplice a la comisaría, el delincuente lloró como la primera vez que fue capturado a inicios de abril; además, pidió una oportunidad para cambiar su conducta.

“Nos han intervenido por estar robando. Necesito una oportunidad porque yo iba a hacer las cosas bien y alejarme de mis amigos”, dijo sollozando Emilio Eduardo Prado Uchulla (20) alias ‘Pajarito’ a Canal N.

Según el hombre de 20 años, se encontraba en pleno proceso de postulación para trabajar en el área de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria; sin embargo, fue detenido nuevamente por la Policía.

“Este sujeto ya ha sido detenido anteriormente el 6 de abril por personal del grupo Terna en circunstancia que cometía el mismo tipo de delito”, agregó un agente PNP al medio de comunicación.

La víctima llegó a la comisaria donde reconoció a Prado Uchulla. Asimismo, señaló que se esfuerza todos los días por salir adelante.

“Me saco la mugre trabajando para ganarme, con el sudor de mi frente, mi plata y este en un ratito se lleva mi dinero y todavía casi me mata porque me ha dejado sin aire. He sentido que me había muerto”, agregó.

Los ciudadanos pueden denunciar los actos delictivos al WhatsApp verde 939 372 777. Por medio de esta plataforma, se puede enviar mensajes de texto, voz e imágenes de crímenes que estén ocurriendo en tiempo real.

La herramienta permite ubicar el lugar exacto donde se desarrolla la emergencia y asistir al evento delictivo aplicando el Plan Cerco. Además, busca descongestionar la línea 105.

