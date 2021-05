Buscan levantar prisión preventiva a prófugo acusado de abuso sexual

Gengir Morales Calderón está prófugo de la justicia, luego de que el Poder Judicial ordenara prisión preventiva en su contra tras ser denunciado por violación sexual contra una menor cuando tenía 10 años. Ahora, la defensa técnica del presunto agresor, Carlos Rivera, solicita la tutela de derechos, que conllevaría a levantar la medida.

Según la madre, Rivera pide la tutela aludiendo a una vulneración de derechos contra el imputado, debido a que la niña no mencionó la fecha exacta -hora y día- de la perpetración del delito. Sin embargo, en una entrevista en la cámara Gesell, ella sostuvo que ocurrió en octubre de 2018, hecho que fue confirmado por el certificado médico legal y el informe psicológico.

“Este martes tendré una audiencia de tutela y derechos, diciendo que se han vulnerado los derechos porque no hay fecha, por lo que solicita que se le quite la prisión preventiva, para evitar el prófugo”, indicó a La República.

La progenitora afirmó que buscan dilatar el proceso y dejarlo en libertad, pues ya se ordenó la prisión preventiva, se fugó y ya han culminado las investigaciones, por lo que se le va a acusar. “Cómo le van a dar una tutela y levantar la prisión preventiva, creo que no deberían hacerlo, por ley no se puede levantar la prisión preventiva porque se ha fugado”, expresó indignada.

La República conversó con el abogado Carlos Rivera, quien afirmó que la defensa del presunto agresor está a cargo de otros letrados y él solo brindó una asistencia técnica; por ese motivo, no manejó el pedido de levantamiento de la prisión preventiva. “No he pedido levantar la medida, tampoco desacreditar la versión (de la agraviada). (...) Se presenta la tutela de derechos, una precisión de hechos. Es una consulta puntual”, agregó.

Sin embargo, en el documento enviado por Rivera a la madre, en su página 10, figura que de declararse fundada la tutela de derechos, “exigir a Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar El Agustino deje sin efecto la disposición de la investigación preparatoria de 26 de febrero de 2020″, en el que se ejecuta la prisión preventiva contra Morales Calderón.

En esa línea, Rivera señaló que “no busca un entorpecimiento (de la investigación), sino que se aclaren los términos. Ayuda a esclarecer. En ningún momento he pretendido cuestionar la prisión preventiva, no he cuestionado la versión de la víctima (...). Mi intervención fue bastante puntual”. Además, señaló que ya está fuera del caso.

Pero, el expediente exige que se deje sin efecto la disposición del 26 de febrero de 2020, donde se establece la prisión preventiva (imagen).

Medida de prisión preventiva. Foto: cortesía

El abogado Rivera fue suspendido por el Instituto de Defensa Legal (IDL), debido a que observó el caso del imputado, sin previo conocimiento de la institución.

“El Instituto de Defensa Legal no tiene absolutamente nada que ver con la defensa del imputado en el mencionado caso. Nos ratificamos en nuestros principios de defensa de los derechos humanos y, por consiguiente, repudiamos toda agresión a las mujeres, niños, niñas, adolescentes y a las poblaciones más vulnerables. Este hecho constituye una falta grave y una vulneración a nuestro código de ética. El IDL ha decidido suspender de sus funciones al abogado Carlos Rivera Paz ”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la madre sostuvo que Morales Calderón en ocasiones la ha seguido y también a sus hijas. Le envió cartas notariales para saber sobre las menores, a pesar de que no son hijas suyas, además la esperó afuera de su casa cuando le ordenaron prisión preventiva.

“Mandaba cartas notariales para saber sobre ella, hostigando, yo puse una denuncia por coacción. Me tuve que cambiar de casa. La ha estado siguiendo, saqué las garantías para mis hijas, me tuve que mudar”, agregó.

Lo mismo sucedía en el colegio de las menores, a donde solía ir el imputado: “Estaba metiéndose al colegio de mis hijas”.

Declaración jurada de un testigo sobre la intervención de Morales en la escuela de la niña. Foto: cortesía

El delito

La madre de la agraviada indicó que el 6 de setiembre de 2019 realizó la denuncia verbal en contra de su expareja, con quien convivía en El Agustino junto a sus otros tres hijos. Esto ocurrió luego de que viera las conversaciones de su hija con uno de sus amigos en la aplicación TikTok, donde la menor contó que había sido víctima de violación sexual.

Durante la entrevista en cámara Gesell, la menor declaró que Gengir Morales la ultrajó en octubre de 2018.

¿Dónde denunciar actos de violencia contra la mujer?

Si ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).