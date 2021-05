A pesar de la orden de inmovilización social a nivel nacional, ayer hubo personas en Arequipa que se saltaron la norma. Concurrencia a cementerios por el Día de la Madre y visitas domiciliarias, fueron parte del desacato.

Por ejemplo, ayer la orden era que los cementerios estuvieran cerrados. Si bien las administraciones cumplieron la norma, en algunos distritos, las personas buscaron cómo saltarse la norma. En el camposanto de Paucarpata, los infractores aprovecharon un camino por las chacras, para ingresar y visitar a sus seres queridos. Aunque no fue una concurrencia masiva, no faltaron los artistas que buscaban ganarse algunas monedas cantando para los difuntos. No hubo personal policial o del distrito que controlara el incumplimiento.

Un recorrido por las diferentes calles del distrito, mostraban que la movilización general fue menor a otros domingos, con menos transporte público. Sin embargo, no era raro cruzarse con transeúntes que llegaban hacia otros domicilios con botellas de cerveza.

Arrancó el sábado

La movilización se apreció desde el sábado. Hubo nutrida concurrencia a los malls y las plataformas comerciales. También aumentaron las llamadas fiestas covid. Un reporte de la Policía, indica que el sábado se sancionó a cerca de 25 personas por incumplir las disposiciones del estado de emergencia, cifra que superó a la de hace una semana.

Todo este escenario se da en el peor momento de la segunda ola en Arequipa. Si bien a nivel nacional hay decrecimiento en contagios y muertes, en la región sureña la curva no cede.

Ayer, se reportaron 21 fallecidos por Covid-19 y 794 nuevos casos (11% de positividad). Hay un total de 723 hospitalizados, un nuevo récord en esta segunda ola. Y los médicos advierten que, tras las fechas de fiesta, las cifras se elevan dos semanas después.