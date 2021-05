San Martín: brigadas cruzan ríos y caminan por horas para vacunar a ancianos

Cumpliendo con su labor de salvar vidas, brigadas de salud de la región San Martín cruzan ríos y caminan por horas para realizar la vacunación contra la COVID-19 de los adultos mayores de 80 años, residentes de las zonas más alejadas de esta parte de la selva peruana.

Según informó la Dirección Regional de Salud (Diresa) de San Martín en sus redes sociales, el personal de salud tiene que vencer múltiples obstáculos geográficos para llevar las dosis de Pfizer que aseguran la inmunidad de las personas de la tercera edad frente al coronavirus.

“Pasamos por momentos difíciles y eso no impide que el personal de la red de Salud Dorado llegue a los lugares más alejados. Se realizó la búsqueda de los adultos mayores casa por casa en las comunidades nativas de Ishuchuihui, Huaja y Alto Huaja”, describe la Diresa en su publicación en Facebook, donde se adjuntan fotos del personal cruzando un río e inmunizando a las personas en horas de la madrugada.

Esto fue aplaudido por varios usuarios en las redes sociales, quienes saludan la labor de las brigadas de vacunación. El personal no solo se traslada a dichos lugares lejanos, sino que en cada una de estas comunidades tiene que visitar a los ancianos en sus viviendas para medirles la temperatura, saturación, presión y posteriormente inocularlos.

No obstante, esta no fue la única acción que recibió elogios, pues otro grupo de sanitarios pertenecientes al centro de salud de San José de Sisa, jurisdicción de Dorado, caminaron hasta más de una hora para vacunar a los adultos mayores que no pudieron asistir a los puntos habilitados por presentar discapacidad.

“Nada va a impedir que cumplamos con nuestra labor: proteger a nuestros adultos mayores de la COVID-19”, expresó una de las profesionales de la salud en declaraciones recogidas por la Diresa.

San Martín busca acelerar la inmunización de su población vulnerable ante el coronavirus con el despliegue de sus brigadas de vacunación de los sectores más agrestes de la región.