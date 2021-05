Mujer celebra su cumpleaños y Día de la Madre con primera dosis de vacuna

Con información de César Zorrilla / URPI - LR

“Para mí fue una sorpresa ser reprogramada para hoy y, la verdad, me gusta mucho, me siento muy feliz”, expresó María Esther Infantes (76) visiblemente emocionada. Y no es para menos. Este 9 de mayo quedará especialmente en su memoria, ya que recibió su primera dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 y a la par celebrará su cumpleaños y el Día de la Madre.

En declaraciones a La República, la mujer dijo que se trata de una coincidencia producto de la reprogramación que hizo el Ministerio de Salud a principios de semana,

“Primero me programaron para el miércoles 5, pero lo aplazaron para hoy. Tengo 3 motivos para festejar”, relató contenta.

Julio, hijo de María, manifestó que es un momento especial para su familia, ya que finalmente su madre iba a ser inoculada, lo que la ayudará a protegerse del virus. “ Tengo hermanos que hace meses no la ven, pero no sabes las ganas de abrazarla que tienen ”, resalta.

María acudió al vacunatorio Don Bosco, en Breña, donde se viene desarrollando una jornada de vacunación para adultos mayores de 70 años, quienes reciben la primera dosis, y 80 años, que reciben la segunda aplicación.

Por su día, a todas la madres que llegaron para cumplir con su inmunización se les obsequió unas rosas y globos. Este Día de la Madre es el segundo año consecutivo que el Perú lo recibe en una inmovilización social como medida para evitar los contagios.